Web reage à tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022; veja

Não se fala em outra coisa na manhã desta segunda-feira (28): o tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante o Oscar 2022. A princípio, muitos se perguntaram se a agressão no palco era real ou se fazia parte de uma encenação. No fim das contas, era tudo verdade.

Tudo começou quando Chris brincou com os presentes no Dolby Theatre e fez uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith, que não agradou nem um pouco seu marido, Will.

Jada está atualmente com os cabelos raspados. Ela decidiu adotar o visual no final do ano passado após sofrer durante anos com a perda de cabelos provocada pela alopecia.

Chris disse que Jada estava careca para estrelar “G.I. Jane 2″, se referindo ao que seria uma sequência do filme “G.I. Jane”. No longa, a protagonista Demi Moore está careca.

Will, que concorreu e levou o prêmio de melhor ator por “King Richard - Criando Campeãs”, não gostou da piada, subiu ao palco e agrediu o comediante. “Mantenha o nome da minha esposa longe da p*rra da sua boca!”, gritou duas vezes, em seguida, já longe do comediante.

Ao levar o prêmio de melhor ator, Will pediu desculpas à Academia e aos presentes durante seu discurso.

A polícia de Los Angeles divulgou que Rock não quis prestar queixas. A Academia, por sua vez, disse que não apoia violência.

Na internet, o assunto ficou entre os mais comentados. Usuários do Twitter apoiaram a atitude de Will em defesa de sua esposa. Assista:

Will Smith defendendo a esposa era tudo que eu precisava pra começar o dia bem! pic.twitter.com/HU7PHo6Xq9 — Mateus Felix (@PretoFelix2) March 28, 2022

Namore com alguém que te defenda como Will Smith defende a esposa

Esse cara realmente é A LENDA pic.twitter.com/TJYnajmffR — ೃ✧ Ld ೃ✧🇧🇷🏴 (@Ld_Cml) March 28, 2022

Will Smith e seu tapa que fez Chris Rock relembrar do Colégio Corleone. pic.twitter.com/2h0mYPKa5N — Miguel Zane 🇧🇷 (@MiguelZane) March 28, 2022

Will Smith foi bonzinho até pic.twitter.com/slO6gseKkO — fumante do 202 (@gabrieldevilela) March 28, 2022

“Nada justifica agressão”, Porém fica o ensinamento:namore apenas se for um homem que daria um TAPÃO em pleno OSCAR por VOCÊ como fez will smith pela sua esposa. Namore quem te valorize, priorize, se preocupe e cuide de você. — S Henrique (@SergioHMaranhao) March 28, 2022

Vin Diesel

🤝🏻

Will Smith



A coisa mais importante é a Família pic.twitter.com/U6kk0U4ShC — Sommelier de correio (@calhordao) March 28, 2022

A reação dos indicados e convidados na premiação também chamou a atenção e foi motivo de memes. Veja aqui:

nicole kidman me representa cuando vi a will smith enojarse pic.twitter.com/jpfbBHvyI6 — ◟ lu harry’s house (@hrryfairyhabit) March 28, 2022

Todos después de ver lo que pasó en los #Oscar con will Smith y chris rock 😱😱 pic.twitter.com/JbjVcAXV3I — ElInformanteDeGotham🌐 (@gothaminformer5) March 28, 2022

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22 — LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022

Conversa com Denzel Washington

Após a agressão no palco da Oscar, o ator Denzel Washington tentou acalmar Will durante o intervalo comercial, o que atestou ainda mais a seriedade da situação que havia acabado de acontecer.

Will chegou a citar a conversa no momento em que recebeu a estatueta. “Denzel [Washington] me disse há alguns minutos. ‘Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo irá te procurar’.”