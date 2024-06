Vídeo: bombeiros salvaram 30 pessoas que ficaram presas de cabeça para baixo em brinquedo nos EUA

Bombeiros precisaram resgatar 28 pessoas que ficaram presas de cabeça para baixo em um brinquedo no parque de diversões em Portland, Estados Unidos.

O incidente ocorreu na última sexta-feira (14), no parque centenário. Em vídeo, que você confere a seguir, é possível ver a atração, chamada de AtmosFEAR, suspensa no ar. Segundo informações, as pessoas ficaram cerca de 30 minutos presas.

Assista a um dos vídeos que mostra a atração de cabeça para baixo com os 28 passageiros:

De acordo com o Departamento de Bombeiros e Resgates de Portland, os bombeiros trabalharam juntamente com engenheiros do Oaks Park que baixaram manualmente o veículo.

Todas as pessoas presas foram resgatadas sem ferimentos, contudo, um dos participantes que possuía um problema de saúde foi levado para o hospital por precaução, disse o Oaks Amusement Park em comunicado nas redes sociais.

Parque foi inaugurado há mais de 100 anos

O Oaks Park foi inaugurado em 1905. O site do parque diz que ele é uma “mistura única em Portland de emoções modernas e charme da virada do século em uma atração que encantou gerações de residentes do Noroeste”.

Pessoas são lançadas de brinquedo mecânico

As feiras são espaços frequentados por um grande número de pessoas para se divertirem nos brinquedos mecânicos e desfrutarem da adrenalina. Embora essas atrações costumem percorrer várias cidades, as autoridades devem conceder permissões para que os proprietários possam oferecer seus serviços, garantindo que todos os participantes não corram nenhum tipo de risco.

Infelizmente, nas últimas horas começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que algumas mulheres e homens ficaram feridos quando uma das atrações descarrilou. No vídeo, que está circulando pelas redes sociais, é possível ver como os feridos estavam se divertindo no brinquedo, mas de repente ele parou de funcionar e os expulsou a todos.

De acordo com as pessoas que divulgaram o incidente, o acidente ocorreu no primeiro dia da Feira de Tecolutilla 2024 em Comalcalco, Tabasco no México. Até o momento, fala-se em duas pessoas feridas, no entanto esse número pode aumentar com o passar do tempo.

A publicação tem milhares de visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Por que sempre quem filma esse tipo de acontecimento perde o foco? Nunca mostram o que acontece depois”, “Essas são latas enferrujadas, ninguém regula essas armadilhas mortais. Enfim, a hipotenusa, daquelas onde nivelam com madeira e pedras” ou “Quero ouvir o grito, todos batendo palmas, onde estão as escandalosas”.