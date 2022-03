Chris Rock faz piada com a esposa de Will Smith pela segunda vez; Entenda

A cerimônia de premiação do 94o Oscar pode não ter tido grandes surpresas com relação à premiação, mas certamente fez muita gente pular do sofá depois que o ator Will Smith deu um bofetão na cara do humorista Chris Rock após uma piada envolvendo a atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will.

A situação deixou a todos no Dolby Theatre em choque e sem reação neste último domingo, 27. Veja o vídeo:

Tense moments at the #Oscars as Will Smith confronted Chris Rock over a joke involving his wife Jada Pinkett Smith. https://t.co/Bh5JWDFMZg pic.twitter.com/vpfmcpJ36C — ABC News (@ABC) March 28, 2022

Chris Rock fez uma piada com Jada falando que, pelo fato de ela estar careca, já poderia encenar um papel na continuação do filme ‘G.I. Jane, de 1997, estrelado por Demi Moore e que conta a história de uma tenente que desafia as forças armadas dos Estados Unidos. No filme, Demi Moore protagoniza uma cena clássica do cinema quando corta seu cabelo até ficar careca.

Porém, a piada foi considerada de mal gosto por muitos, apesar de outros tantos terem rido na plateia, porque faz menção à doença autoimune que Jada enfrenta e que causa a perda de cabelo: a alopecia. Por conta disso, Jada raspou a cabeça em julho de 2021.

Após o bofetão, o próprio Chris Rock ficou claramente abalado e, embora aparentemente ileso, disse “Will Smith acabou de bater em mim”. De volta ao seu lugar. Will Smith disse “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca”, o que ele repetiu pela segunda vez, gritando e claramente muito irritado. A transmissão cortou para Chris Rock que continuou com a apresentação visivelmente desestabilizado.

Mas, essa não é a primeira vez que Chris Rock faz piada com Jada Pinkett Smith, como explicou em um tweet a escritora e comediante Jourdain Searles em um post em meio ao drama da premiação.

“Para quem não sabe, na segunda vez que Chris Rock apresentou o Oscar, Jada [Pinkett Smith] estava boicotando por causa de #OscarsSoWhite e em seu monólogo, ele tirou sarro dela, basicamente dizendo que ela não pode boicotar algo para o qual não foi convidada”, explicou Jourdain Searles.

Em janeiro de 2015, a hashtag #OscarsSoWhite viralizou quando a Academia concedeu todas as 20 indicações de atuação a atores brancos pelo primeiro de dois anos consecutivos. Como resultado, Jada boicotou o Oscar no ano seguinte, do qual Rock zombou durante seu monólogo de abertura de 2016.

“Jada ficou brava, disse que não vem. Jada boicotar o Oscar é como eu boicotar a calcinha da Rihanna. Não fui convidado”, disse o comediante na época.