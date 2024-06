VÍDEO: Motorista atira contra passageira durante briga de trânsito em SP

Um vídeo que mostra um motorista atirando em direção a um veículo com ocupantes viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu na última sexta-feira (14), na Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), interior de São Paulo.

Tudo começou durante uma briga de trânsito. Após o diálogo, um homem dispara três vezes contra o veículo: uma vez no vidro, em direção ao passageiro, e duas vezes no pneu do carro.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil, baseado no vídeo dos disparos, que você confere a seguir.

Assista ao momento em que o suspeito dispara contra o veículo após uma briga de trânsito:

Não houve denúncia oficial do ocorrido por parte das vítimas, nem detalhes da discussão.

No vídeo, é possível notar o motorista de uma caminhonete modelo Hilux encostando em um veículo Tracker na altura do quilômetro 110 da rodovia.

Na sequência, um diálogo dentro do carro diz: “Fica aí crianças, não deixa descer as crianças”. Um homem e uma mulher então descem e caminham em direção ao outro veículo.

Vítima estava no telefone com a polícia

O suspeito desce do carro e pede para que a passageira abaixe o vidro. Durante o ocorrido, é possível perceber que ela esta em contato com a Polícia Civil, que orienta que ela não abra a janela.

O homem então dispara contra o pneu do veículo e contra o vidro, próximo à passageira, em seguida ele atira novamente no pneu. Ninguém ficou ferido.

A vítima chega a questionar se a outra mulher é policia. Ela responde que sim. Segundo o g1, não há informações se ela é mesmo policial.

De acordo com a matéria, o suspeito já foi identificado pela polícia.