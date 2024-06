Após vídeo torturando a filha de 11 anos, testemunhas também relataram que a mulher forçava a criança a comer feijão cru, além de se alimentar no chão da casa.

ANÚNCIO

Segundo pessoas próximas, a criança possui transtorno de aspectro autista. A menina de 11 anos e o irmão foram resgatados pelo Conselho Tutelar no último sábado (8), de acordo com o g1.

Nas imagens filmadas pela própria mãe, a menina está com os braços e pernas amarrados para trás e sentada no chão. Na filmagem a mulher cobre a cabeça da menina com um saco plástico.

Criança de 11 anos era torturada e forçada a comer feijão cru, segundo testemunhas Imagem: G1/reprodução

Ela então sufoca a filha por cerca de 30 segundos apertando o saco plástico. Ela também disfere tapas na boca da criança.

Enquanto manda a criança calar a boca, a mãe diz frases como “só assim para o demônio sair”, “olha como ele se manifesta” e “olha o demônio”.

Criança de 11 anos era torturada e forçada a comer feijão cru, segundo testemunhas Imagem: g1/reprodução

De acordo com a matéria, a menina de 11 anos já sofria violência da mãe há alguns anos.

Após receber a denúncia, uma unidade do Conselho Tutelar do Rio de Janeiro avaliou o vídeo para confirmar os fatos e em seguida foi ao local realizar o resgate, que ocorreu sábado passado (8).

ANÚNCIO

Durante o resgate, a equipe precisou confrontar a mãe, que tentou se cortar com objetos.

As crianças foram encaminhadas para abrigos da Prefeitura da cidade após atendimento médico. A mãe também foi atendida.

O caso não foi registrado em nenhuma delegacia.

Por enquanto, as crianças estão sob os cuidados do munícipio, enquanto a Justiça conclui se a mãe poderá continuar com a guarda dos menores. Outros familiares também foram acionados.

Em nota, a Secretaria de Assistência Social do Município do Rio disse que “o Conselho Tutelar foi acionado e o mesmo realizou as medidas cabíveis para a proteção das crianças em tela, sendo requisitado o acolhimento institucional para ambas”.

Não há informações se a responsável pelas crianças foi presa.