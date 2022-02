‘BBB 22’: Arthur Aguiar revela como está aguentando ficar sem sexo no reality da Globo

Arthur Aguiar entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Dentro do “BBB 22″, Arthur Aguiar decidiu falar um pouco sobre sua intimidade e surpreendeu os participantes do reality show da Globo. A conversa sobre masturbação aconteceu dentro do quarto do líder Lucas.

Ao lado do líder da semana e de Natália, que aproveitou a festa desta quarta-feira (23) para movimentar o edredom com Eliezer, o ator confessou que ainda não se masturbou dentro do confinamento.

Diferente de Tiago Abravanel (veja abaixo), Arthur está lidando muito bem com a falta de sexo dentro do “Big Brother Brasil” e afirmou aos colegas: “As pessoas lá fora não acharam que eu fosse conseguir”.

Arthur Aguiar no quarto do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Em seguida, ele completou o raciocínio: “Eu estava muito seguro, eu já entrei muito seguro de que eu ia conseguir ficar de boa sem sentir vontade de nada. Nem de me masturbar. Não teve um dia aqui, um, que eu senti vontade. Nenhum. Zero”.

O famoso também aproveitou o momento e falou da falta que sente da esposa, a influenciadora digital Maira Cardi, mas não no sentido sexual:”Eu senti e sinto muita falta da minha esposa, da minha casa. Mas é um lugar diferente, não é um lugar sexual. É um lugar de carinho, de amor, de cuidado. Não é um lugar de sexo. Por isso que talvez eu não tenha sentido essa vontade”.

LEIA TAMBÉM:

Maíra Cardi viraliza ao comentar sobre playlist de louvor na hora do sexo com Arthur Aguiar (Reprodução: Instagram)

Lucas garantiu que não teria problema algum se o ator resolvesse se masturbar, mas Arthur reagiu. “Isso foi uma coisa que a gente chegou a conversar: ‘Pô, você acha que você vai conseguir e tal?’. Porque eu, na minha vida com ela, vamos dizer, sou bastante ativo. Então ela me perguntou isso”, confessou.

Tiago se masturbou?

Como dito acima, o neto de Silvio Santos revelou aos participantes do “BBB 22″ que não conseguiu aguentar ficar sem sexo dentro da casa. Sem nenhum namoro, o famoso acabou dando um jeito.

Na sala, o ator revelou que aliviou a vontade. “Eu não estava dormindo, não. Eu escutei tudo! Fiquei animado e fui resolver no banheiro. Ué, cada um faz o que pode, né?”, surpreendeu Tiago Abravanel.

Globo

Pedro Scooby, observando a resposta do colega, questionou: “Fez o quê, ontem?”. Ele, então, contou em alto e bom som que se masturbou no cômodo particular da casa. “Ué, o povo estava animado, me deixou animado e fui resolver no banheiro”, falou o famoso mais uma vez.

O ex-marido de Luana Piovani pergunta se o ator se masturbou com a câmera que tem dentro do banheiro e Tiago respondeu: “Tem outro lugar que não tenha câmera?”. Na hora, todos que estavam reunidos começaram a rir com a resposta.

LEIA TAMBÉM: