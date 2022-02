‘BBB 22’: Jessilane passa mal e brother questiona sobre sua calcinha

A festa do líder Lucas não foi boa para Jessilane, que acabou passando mal e virando motivo de piada entre alguns participantes do “BBB 22″. A confusão aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), dentro do quarto Grunge, após a sister soltar várias flatulências.

Logo cedo, os brothers sentiram um cheiro ruim que dominou o local e Arthur Aguiar comentou para Jessi: “A sensação que eu tive foi que você pegou bosta e tacou no meu nariz”. Em seguida, Paulo André continuou, em tom de brincadeira, e comentou que a sister não tinha corrido a tempo para o banheiro e “cagou na calça”.

No "BBB 22", Jessilane deixa o quarto Grunge (Reprodução/Globo)

Mesmo com algumas risadas, o assunto não agradou a professora de biologia, que, depois das ofensas, perguntou se ele queria cheirar a sua calcinha. Irritada com os colegas de confinamento, Jessilane foi dormir na área externa da casa do “BBB 22″.

Vale lembrar que em 2018, outra participante do reality show da Globo passou mal e precisou ser socorrida. Na edição 18, Jessica exagerou na festa e acabou tendo uma ressaca mais forte do que poderia aguentar. No dia seguinte, a sister vomitou na cozinha, defecou na própria calça e no chão e depois desmaiou.

27) Na hora de dormir, Jessilane avisa que está passando mal e solta pum no quarto grunge.



Arthur: "A sensação que eu tive foi que você pegou bosta e tacou no meu nariz."



Paulo diz que Jessilane c*gou na cama e ela pergunta se ele quer ver a calcinha dela para provar que não. pic.twitter.com/ShXY5Ihrbr — Tracklist (@tracklist) February 24, 2022

A participante do “BBB 18″ acabou sendo socorrida por Lucas, que acabou carregando ela até o confessionário, onde acabou sendo atendida por médicos.

Na época, Viegas e Wagner também levaram a situação na brincadeira. Durante uma conversa, Viegas contou, rindo, que escorregou em algo. O deboche deixou Lucas nervoso: “Mas já passou, quem é que nunca se borrou na calça? Atire a primeira pedra quem nunca fez uma coisa dessa”.

Mais sobre a festa

Falando em festa dentro do “BBB”, a última balada foi palco de muita reflexão sobre os relacionamentos amorosos dentro do reality show. Em uma conversa com Eslovênia, Paulo André comentou sobre o romance com a influenciadora digital Jade Picon.

PA e Eslo conversavam dentro da limusine. Os dois falavam sobre viagens quando a sister o interrompeu e perguntou: “Por que você não fala mais?”. “Como assim?”, rebateu Paulo André. “Nada”, responde a sister.

BBB 22

PA insistiu para que Eslovênia perguntasse o que queria saber. Ela, então, revelou: “Queria que você falasse, eu, você, Lucas, Jade...”, disse Eslovênia, que mantém um relacionamento amoroso com o líder da semana dentro do reality show.

O brother, então, deu um sorriso, e a sister seguiu, curiosa: “Mas eu acolho, porque eu entendo que é incerto ainda”. O atleta discordou e disse: “É outra vibe”.

“Você transmite isso, outra vibe, que é incerto”, disse Eslo. “Não é questão de incerteza, é outra vibe. É que vocês estão mais para frente, a gente é mais de boa”, tentou justificar PA.

A sister insistiu: “Está começando?” PA reforçou: “Não é começando, a nossa vibe é essa. A gente respeita o espaço um do outro e é isso”, disse.

