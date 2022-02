Felipe Neto compara BBBs a filhas da madrasta de Cinderela

O influenciador digital Felipe Neto comparou as participantes Larissa e Laís, do “BBB 22″ às filhas da madrasta de Cinderela, um dos clássicos dos contos de fadas.

Em seu perfil no Twitter, o youtuber apontou a semelhança das sisters a Anastasia e Drizella, filhas malvadas de Lady Tremaine, que se torna madrasta de Cinderela.

Anastasia e Drizella, filhas da madrasta de Cinderela Reprodução

“Larissa e Laís são tipo as filha da madrasta da Cinderela”, escreveu o influenciador digital em sua conta que, há algumas semanas, está trancada. O tweet foi revelado pelo Splash, do portal UOL.

Larissa e Laís no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Felipe Neto nos trends

Não é só por conta de “BBB” que Felipe Neto está em alta nas redes sociais. Ele figurou nesta manhã entre os assuntos mais comentados do Twitter, mesmo com o seu perfil bloqueado. Internautas cobravam, em tom de ironia, uma “posição” do influenciador sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

qual será a opinião do felipe neto sobre a guerra entre ucrânia e rússia.. — vctr (@cyfmhh) February 24, 2022

kkkkkkkk felipe neto o homem q parará a guerra https://t.co/u02IXJAD6y — Duardo (@EduardoVrr) February 24, 2022

Como assim Felipe neto?!

Só você tem o conhecimento e poder para parar o PUTIN!

Pq nos abandonastes @felipeneto ?!!

Precisamos das suas sábias palavras, você é a luz para o ocidente! pic.twitter.com/w6UNxSSSyg — 𝙍𝙞𝙘𝙠 🚀 (@RickBuzz) February 24, 2022

Perfil bloqueado contra os haters

Alvo constante de haters, Felipe Neto resolveu deixar a sua conta do Twitter privada e, desde o começo do mês, só os seus seguidores conseguem ver o que ele publica da rede social.

“É uma decisão que muda muito a minha vida nas redes sociais. Eu decidi trancar o meu perfil do Twitter”, disse, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“Já tem algum tempo que percebo que o Twitter está cada dia mais tóxico. Está virando um ambiente extremamente odioso, raivoso e não, ‘ah, galera só criticando’, mas parece que virou a essência do Twitter”, analisa.

O influenciador seguiu em seu raciocínio: “Eu pensei: ‘Cara, o meu YouTube gera zero hate, com conteúdo leve, pra família...o meu Instagram agora leva zero hate. Sou eu mostrando minha vida, os bastidores das coisas. Meu TikTok é zero hate. O único lugar em que as pessoas tinham uma visão pouco honesta é no Twitter”, disse.