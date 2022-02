Sexo barulhento entre Eliezer e Natália atrapalha o sono no ‘BBB 22’; veja os vídeos

Mesmo com Maria no "BBB 22", o beijo entre Natália e Eli já tinha rolado (Reprodução/Globo)

Natália e Eliezer deixaram alguns moradores do “BBB 22″ acordados durante a madruga. O motivo? O casal esquentou, mais uma vez, o edredom da casa, mas, agora, o sexo foi barulhento. Quem estava no quarto conseguiu ouvir, durante a madrugada desta quarta-feira (24), a respiração ofegante da sister e os movimentos de quadril dos dois, além do ranger da cama no quarto grunge.

Ao lado de PA, Eli e Natália fazem sexo no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A cena aconteceu após a festa do líder Lucas Bissoli. No vídeo, que circula no Twitter, é possível ver um em cima do outro, embaixo do edredom. Antes que o clima ficasse mais quente, a câmera foi cortada e as imagens foram para a cozinha, que estava sem nenhum participante do reality show da Globo.

Paulo André, que está ficando com Jade Picon, mas dorme no quarto presenciou o ato, já que estava dormindo em um canto do local.

Confira os vídeos!

Que situação hein PA pic.twitter.com/B48nreqeRI — Jadré Moments 🌩 (@JadreMoments) February 24, 2022

LEIA TAMBÉM:

Natália e Eli de novo??

Nesse ritmo Natália vai sair grávida de lá kkkkkk #bbb22 pic.twitter.com/PLNk3y6dO9 — Franzinha🌺 (@SFERRER_) February 24, 2022

Eliezer e o edredom do ‘BBB’

Essa não foi a primeira vez que Eliezer movimentou o edredom das camas do “Big Brother Brasil”. Com Natália, os finalmentes já tinham acontecido após a expulsão de Maria do reality da Globo, na semana passada. No dia, Vyni ajudou os pombinhos e pegou camisinhas.

O quarto escolhido por eles foi o grunge, lugar escolhido para dormir após a festa da líder. Mas, antes do ato, o casal já tinha sido visto dando alguns beijos na pista e, também, fora dela.

A iniciativa veio de Natália Deodato, que pediu para Vyni pegar alguns preservativos na dispensa. Em um determinado momento, eles foram para o quarto e a sister perguntou a Eli se ele queria transar: “Quer transar? Você quer fazer isso agora ou quer ter mais certeza?”, disse ela.

Maria e Eliezer protagonizam a primeira cena de sexo do "BBB 22", da Globo (Reprodução/Globo)

Já com Maria, Eli foi para a cama após a eliminação de Rodrigo, o segundo eliminado do “Big Brother Brasil 22″. O clima esquentou entre o casal, que inauguraram o edredom do quarto Lollipop, mas não fizeram sexo, já que outros participantes, como Vyni e Brunna estavam por lá.

Nas imagens, Vyni acompanha tudo de camarote, já que estava dormindo do lado da cama do casal. “Vocês aceitam água? Acabou de acontecer uma pornografia aqui do meu lado”, disse Vyni.

LEIA TAMBÉM: