Esta é a nova namorada do Golpista do Tinder

“Mas como isso pode acontecer?”. Se essa foi a primeira coisa que passou na sua cabeça ao ler o título desta matéria, você está certo: realmente, como pode acontecer que depois do documentário da Netflix ‘O Golpista do Tinder’ alguém siga caindo no golpe de Simon Leviev? O fato é que, depois de ter cumprido cinco meses de detenção por fraude em 2019, Simon Leviev está livre. E namorando!

Se você perdeu esse tema do entretenimento, é o seguinte: no início do mês de fevereiro estreou na Netflix o documentário ‘O Golpista do Tinder’. A produção segue estando entre as primeiras colocações do Top10 do Brasil e também em vários países. Muitas pessoas se identificaram e criaram empatia com a história de três mulheres que foram extorquidas por um israelita que fingiu ser milionário e herdeiro de uma família dona de um império de comercialização de diamantes.

Leia mais: Entenda por que Golpista do Tinder está livre

Ele ganhou milhões enganando mulheres pelas quais dizia estar apaixonado. Ele as contactava a partir do Tinder e roubava dinheiro delas simulando que estava em perigo e que precisava de dinheiro não rastreável, ou seja, dinheiro vivo. Simon as convencia a dar dinheiro a ele e isso bancava sua vida de luxo, com direito a noitadas nos melhores bares da Europa, a voos em jatinhos privados, finais de semana em iates de luxo e muito mais.

Tecnicamente, Simon Leviev está livre. Depois de ficar preso por cinco meses acusado de fraude em 2019, Simon Leviev, ou Shimon Hayut, entrou para um programa de redução de população carcerária e, tudo indica que segue sua vida por aí.

Leia mais: Se você gostou de ‘O Golpista do Tinder’, veja essas outras produções na Netflix

Embora somente agora os detalhes da vida de Simon estejam realmente vindo à tona e se tornando globais, a partir do sucesso do documentário da Netflix, ele afirmou em um post no Instagram que, em breve, contaria sua versão da história, mas sua conta foi excluída logo em seguida.

Havia rumores, segundo o site especializado ScreenRant, que Simon Leviev estivesse namorando a modelo israelense Kate Konlin. Isso porque, quando a conta dele ainda estava ativa no Instagram, a única pessoa que ele seguia era Kate. Na época, a conta de Kate era aberta, hoje está em modo privado.

Além disso, em julho de 2021, muitos meses antes do lançamento do documentário, Kate afirmou, durante uma entrevista à revista israelense Mako, que Simon nunca havia escondido “nada” dela.

Embora não esteja claro se o casal segue namorando, o fato é que parece ter sido Kate o último envolvimento amoroso de Simon. Se ela foi mais uma vítima dele, não é possível saber.