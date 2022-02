‘BBB 22’: Gustavo esquece das câmeras e detalhe íntimo vem à tona

Gustavo Marsengo usa o termo hétero top no vídeo de apresentação do "BBB 22" (Reprodução/Instagram)

Desde que entrou na casa de vidro do “BBB 22″, Gustavo virou um dos participantes mais polêmicos da temporada, já que fala aquilo que pensa e é totalmente focado no jogo. Mas, um pequeno deslize chamou a atenção do público e de Natália, que acabou escapando do seu terceiro paredão.

Enquanto trocava de roupa no quarto grunge, o brother esqueceu as câmeras e acabou deixando parte de sua intimidade exposta para todo mundo ver, inclusive a sister que acabou fazendo uma crítica. “Cara, que bunda branca. O nudismo aqui, gente”, brincou ela. Em seguida, a câmera cortou a cena e não revelou a continuidade da conversa que estava ocorrendo entre os participantes do reality show da Globo.

Quem deixou o ‘BBB’

Bárbara Heck foi a quarta eliminada do “BBB 22″. A modelo e influenciadora digital deixou o programa com 86,02% dos votos válidos. Ela disputou a preferência do público contra Arthur Aguiar e Natália Deodato.

A gaúcha entra para o grupo de eliminados do “BBB 22″, junto com Luciano, o primeiro anônimo fora do confinamento, Rodrigo, o segundo, e Naiara Azevedo, terceira escolhida pelo público a deixar o reality da Globo.

Desta vez, o paredão entre Arthur, Bárbara e Natália movimentou as redes sociais em duas frentes: uma para acalmar o ator e outra pedindo a saída da amiga de Jade Picon, que enfrentou a sua primeira eliminação.

A briga começou no domingo (13), quando a berlinda do reality foi formada, durante o programa ao vivo. Os únicos que ficaram tranquilos com a formação do paredão foi Douglas, que estava imunizado pelo anjo, e Paulo André, que também ficou fora da eliminação por vencer a prova do anjo ao lado de Pedro Scooby. Além deles, a líder Jade Picon também estava imune.

