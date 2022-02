Jade esquece microfone ligado no banheiro e tem pum exposto ao vivo; assista

Um momento bem íntima da influenciadora Jade Picon virou piada nas redes sociais. A participante do BBB 22 esqueceu de desligar o microfone enquanto usava o banheiro, e o barulho de um pum foi exposto ao vivo para todo o Brasil.

A cena aconteceu na terça-feira (15). Jade e Bárbara Heck, eliminada na noite de ontem do programa, estavam conversando no quarto líder quando um som invadiu a programação. A internet, claro, não deixou passar em branco. Muitos se disseram “surpresos” por ricos também soltarem pum.

No vídeo, é possível ouvir o som acompanhado de um gemido de alívio.

Confira aqui algumas das reações:

O vídeo do pum da jade 😂 https://t.co/9etST6F6WB — Duda ornellas (@maduornellas13) February 16, 2022

Vivi pra escutar o pum da Jade kkkkkkkkkk https://t.co/t2V9jVGLN2 — Keyser 🌻 (@KeyserLarissa) February 15, 2022

mano jade solto pum memo vei?? — lets na area (@alvszzleeh) February 16, 2022

O MEU SONHO É O ARTHUR GANHAR O LIDER ESSA SEMANA E INDICAR A JADE VAI SER PA PUM — isa bela ‎☾ (@isabelafodasse) February 16, 2022

Acabei de descobrir que a jade picon faz cocô e solta pum — Ana Laura Urbano (@analauraurbano_) February 15, 2022

Amiga de Jade é a quarta eliminada

Bárbara Heck foi a quarta eliminada do BBB 22. A modelo e influenciadora digital deixou o reality show com 86,02% dos votos válidos. Ela disputou a preferência do público contra Arthur Aguiar e Natália Deodato na noite da última terça-feira (15).

Após deixar a casa, a modelo e influenciadora digital disse não se arrepender das alianças que firmou no programa. Em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt, ela afirmou acreditar que, de certa forma, as parcerias que firmou a tiraram da disputa. “Mas é o preço que a gente paga pelas alianças que a gente escolhe. E por circunstâncias do jogo também. Uma hora ia acabar acontecendo, poderia ser a Laís (Caldas). Não me arrependo de nenhuma aliança ou amizade que eu fiz. Sei que cometi erros, mas não esperava ser perfeita”, completou.

Bárbara se aproximou de Jade, que não vem agradando o público nos últimos dias com suas decisões e atitudes.

