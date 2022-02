‘Não me arrependo de nenhuma aliança que fiz’, diz Bárbara após eliminação no BBB

Após ser eliminada no quarto paredão do BBB 22, Bárbara Heck disse não se arrepender das alianças que firmou na casa. A modelo e influenciadora digital deixou o reality show na noite de terça-feira (15) com 86,02% dos votos válidos.

Em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt, Bárbara disse acreditar que, de certa forma, as parcerias que firmou a tiraram da disputa. “Mas é o preço que a gente paga pelas alianças que a gente escolhe. E por circunstâncias do jogo também. Uma hora ia acabar acontecendo, poderia ser a Laís (Caldas). Não me arrependo de nenhuma aliança ou amizade que eu fiz. Sei que cometi erros, mas não esperava ser perfeita”, completou.

Bárbara se aproximou da também influenciadora digital Jade Picon, que não vem agradando o público nos últimos dias com suas decisões e atitudes.

LEIA MAIS:

A modelo disse ainda ainda que estava sentindo que seria a eliminada desse paredão. “Não queria me despedir, mas estava me despedindo do pessoal. Senti que a Natália (Deodato) e o Arthur (Aguiar) ficariam. Mas é coisa do jogo.”

O paredão de Bárbara

O paredão dessa semana entre Arthur, Bárbara e Natália movimentou as redes sociais em duas frentes: uma para acalmar o ator e outra pedindo a saída da amiga de Jade Picon.

A briga começou no último domingo (13). Douglas Silva ganhou a imunidade do anjo, dada por Pedro Scooby e Paulo André, que também ficou fora da eliminação.

Em seguida, Jade Picon, líder pela segundo semana consecutiva, votou em Arthur novamente, alegando que não queria um novo “inimigo”. Natália foi a mais votada pela casa e no contragolpe ela puxou Laís. Já Arthur levou Bárbara para o paredão.

Na prova bate-volta, Laís escapou da votação do público.