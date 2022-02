‘BBB 22′: Amiga de Jade Picon, Bárbara é eliminada do reality show

Bárbara Heck é a quarta eliminada do “BBB 22″. A modelo e influenciadora digital deixou o reality show com 86,02% dos votos válidos. Ela disputou a preferência do público contra Arthur Aguiar e Natália Deodato

Desta vez, o paredão entre Arthur, Bárbara e Natália movimentou as redes sociais em duas frentes: uma para acalmar o ator e outra pedindo a saída da amiga de Jade Picon, que enfrentou a sua primeira eliminação.

A briga começou no domingo (13), quando a berlinda do reality foi formada, durante o programa ao vivo. No início, Douglas Silva ganhou a imunidade do anjo, dada por Pedro Scooby e Paulo André, que também ficou fora da eliminação.

Em seguida, Jade Picon, líder da semana, votou em Arthur Aguiar, pela segunda vez, alegando que não queria um novo “inimigo”. Natália foi a mais votada pela casa e no contragolpe ela puxou Laís. Já Arthur levou Bárbara para o paredão.

Natália, Arthur e Bárbara se enfrentam no quarto paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na prova bate-volta, Laís escapou da votação do público. Na disputa clássica, em três fases, a médica venceu, deixando Bárbara e Natália no paredão.

A chegada de Bárbara

Bárbara foi a sétima confinada no “big day”, o dia onde o público conheceu os participantes da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”. Membro do grupo pipoca, a modelo acabou se jogando no camarote e ficou muito amiga de Jade Picon e Laís, também da equipe de anônimos.

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a gaúcha prometeu muita animação nas festas do “BBB 22″ e, também, que iria fugir do rótulo de “patricinha”. “O estereótipo me fez querer estudar para as pessoas não terem o que falar de mim”, afirmou a modelo em sua apresentação.

