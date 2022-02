Rainer Cadete, de ‘Verdades Secretas’, assume ser pansexual

Rainer Cadete, que esteve no elenco de “Verdades Secretas”, da Globo, resolveu falar sobre a sua vida pessoal e revelou ser pansexual. A notícia foi dada durante uma entrevista ao canal “Põe na Roda”, do Youtube, onde o intérprete do Visky respondeu os questionamentos dos seguidores.

Em um determinado momento, um fã perguntou: “Você já se declarou uma pessoa de sexualidade fluida. O que significa isso para você?”. Ao ouvir, o famoso respondeu: “Sim, dá pra dizer que eu sou pan [pansexual], sim. Vale lembrar que eu acredito que a sexualidade é algo muito pessoal”, comentou.

Rainer Cadete interpreta Visky, em "Verdades Secretas 2", no Globoplay (Pedro Pinho/TV Globo)

Rainer também aproveitou para falar sobre a angústia de se encaixar na sociedade. “Muitas vezes a gente fica com uma ansiedade com relação à sexualidade do outro. Eu vivi isso na minha pele. Você é uma criança um pouco mais sensível e as pessoas todas dizem que você é gay”, começou o ator da Globo.

Ainda sobre os questionamentos feitos pelos fãs no canal do Youtube, ele falou sobre o respeito à sexualidade de cada um. “Eu acho que a gente tem que respeitar a sexualidade da pessoa. Ela é da pessoa, então ela vivencia como ela bem quiser. Não cabe a gente dizer se é mentira ou não, se é verdade ou não. A gente só tem que respeitar”.

No passado, Rainer Cadete já tinha comentado sobre ser fluído sexualmente e revelou que recebeu conselhos para ser “mais homem”. Em entrevista à MENSCH, o ator da Globo contou que sofreu uma certa pressão no início da carreira. “Eu era um ator com menos experiência, tinha muito mais dúvidas se eu ia me estabelecer no mercado, ou não. Tinha muitas pessoas falando que eu deveria ser mais viril, que eu tinha que ser mais homem de acordo com os padrões”.

Segundo ele, a “dica” foi dada para que ele fosse um galã. “Eu tinha de ser um galã, que eu tinha de ser isso e aquilo. E eu não me sentia nada daquilo, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. De lá pra cá, o que eu fiz foi trabalhar muito e focar naquilo que meu coração mandava”.

LEIA TAMBÉM: