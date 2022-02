‘BBB 22’: Jojo Todynho se irrita com Jade Picon e toma atitude radical

Jojo Todynho, campeã da 12ª temporada de “A Fazenda”, da Record TV, está perdendo a paciência com a influenciadora digital Jade Picon, que está dentro da casa do “BBB 22″. Como telespectadora do programa, a funkeira decidiu tomar uma atitude perante ao jogo da sister.

Nesta segunda-feira (14), depois da exibição do jogo da discórdia, desta segunda-feira (14), a apresentadora do Multishow avisou que deu unfollow em Jade nas redes sociais: “Ih Jadeu… Deixando de seguir”, comentou a recém-casada.

A blusa de Jade Picon no Jogo da Discórdia já esgotou na Shein (Reprodução: Instagram)

Em seguida, Jojo Todynho declarou que sua torcida é de Arthur Aguiar, atual rival da influenciadora digital, no “BBB 22″. A famosa aproveitou ainda para defender Natália: “Queria abraçar a Natália igual eu fazia com a Raissa Barbosa. Eu segui ela agora no Insta, tinha várias mensagens legais dela pra mim. Nati, estamos com você”.

Já na tarde de terça-feira (15), a cantora comentou a expulsão de Maria: “O que pedimos aconteceu. O jogo acabou para Maria, então gente sem linchamento virtual”.

Jojo Todynho na Globo

No último sábado (12), a cantora participou do quadro “Tem Ou Não Tem”, do “Caldeirão”. No quadro, ela gabaritou a primeira rodada e se animou ao lado de Marcos Mion.

Feliz, Jogo começou a rebolar no palco e foi acompanhada pelo apresentador, deixando a plateia animada. A bagunça foi tanta que ela perdeu a sandália que estava usando. “Gente, a sandália da Cinderela”, brincou a famosa, colocando o calçado de novo depois. No “Tem ou Não Tem”, Jojo Todynho jogou contra o time de Agatha Moreira.

