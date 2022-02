‘BBB 22’: Relembre 4 momentos de Maria até a expulsão do reality show

Tadeu Schmidt disse, nesta segunda-feira (14), após o jogo da discórdia, que estava na hora de esvaziar a casa do “BBB 22″ e, na tarde desta terça-feira (15), a atriz foi expulsa por quebrar uma das regras de convivência do reality show da Globo.

Mas, até este dia chegar, Maria foi uma das personagens mais marcantes da edição de 2022. A atriz chegou com tudo foi de beijo triplo até a primeira cena de sexo da temporada. Confira abaixo a trajetória dela no “BBB 22″!

O início

No "BBB 22", Maria quer aproveitar as festas (Reprodução/Globo)

A atriz e cantora Maria, de 21 anos, foi confirmada no “big day” e foi anunciada no grupo camarote. Antes do “BBB 22″, ela fez parte do elenco da novela “Amor de Mãe” e ficou conhecida através do projeto Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular.

Em carreira solo, Maria tem singles que contam com milhões de visualizações nas redes sociais. Nas músicas, ela fala sobre empoderamento feminino, superação e relacionamentos amorosos.

O que Maria buscava no “BBB”

Maria entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Em sua apresentação, no “big day”, Maria afirmou que não aproveitou muito a adolescência e, nos últimos anos de pandemia, também tinha conseguido se divertir, então, o “Big Brother Brasil” era a oportunidade de ir para festa e aproveitar a vida.

Namoro e edredom

Maria e Eliezer protagonizam a primeira cena de sexo do "BBB 22", da Globo (Reprodução/Globo)

Podemos confirmar que Maria aproveitou mesmo cada festa do “BBB 22″. Logo no início do reality show, a atriz se jogou nos braços de Eliezer, seu affair dentro da casa. Na segunda festa do líder, a Abravanelândia, de Tiago Abravanel, o casal agitou o edredom do quarto e protagonizou a primeira cena de sexo da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”.

Durante a balada, a atriz já havia dado sinais para o empresário, que acabou não percebendo e ganhou o rótulo de “lerdo”.

Teve mais edredon

No "BBB 22", Eli e Maria inauguram o edredom e Vyni vê tudo (Reprodução/Globo)

Após a eliminação de Rodrigo, o segundo eliminado do “Big Brother Brasil 22″, o clima esquentou entre Maria e Eliezer, que inauguraram o edredom do quarto Lollipop, mas não fizeram sexo, já que outros participantes, como Vyni e Brunna estavam por lá.

Nas imagens, Vyni acompanha tudo de camarote, já que estava dormindo do lado da cama do casal. “Vocês aceitam água? Acabou de acontecer uma pornografia aqui do meu lado”, disse Vyni.

