‘BBB 22’: Maria é expulsa após ‘baldada’ em Natália

Maria entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na manhã desta terça-feira (15), a famosa foi chamada no confessionário e soube da direção em desclassificá-la do reality show. A “punição” veio após a direção do “BBB 22″ analisar as imagens do jogo da discórdia, que ocorreu na segunda-feira (14), quando Maria agrediu Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada.

Vale destacar que no final do jogo, Maria foi conversar com Vinicius e admitiu o ódio por Natália, “Ela me deixou com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Eu não raciocinei na hora que fiz”.

No "BBB 22", Maria quer aproveitar as festas (Reprodução/Globo)

A nova “cancelada” da 22ª edição do “BBB”conseguiu esquentar o clima nas redes sociais, fazendo Karol Conka e outros famosos se posicionarem.

Nas redes sociais, Karol Conká, que esteve no “BBB 21″ e saiu com uma rejeição de 99,17%, resolveu comentar sobre a polêmica. Em um post feito por Lumena Aleluia,a cantora escreveu: “Ei Maria! Abre essa porta! Bater com balde na cabeça da amiguinha não está autorizado, viu?! Bora conversar”.

#bbb22 #FORAMARIA

Gente que isso???

Claroque a Maria agrediu a Naty e não é a primeira vez que ela faz isso pic.twitter.com/1aVeJwyh6p — William 🏳️‍🌈 (@w1lliamrocha) February 15, 2022

Karol Conká, então, completou: “Nem a Jaque Patombá no auge da animosidade foi tão agressiva assim num jogo da discórdia”. Lumena ainda acrescentou: “Karol Conká não autorizou isso, viu gente?”.

Além da ex-participante do “Big Brother Brasil”, outras celebridades repudiaram a atitude de Maria no jogo da discórdia do “BBB 22″. No Instagram, a atriz Nivea Stelmann escreveu: “Na próxima ela vai dar um soco na cara de alguém. Tem que expulsar. Já deu”.

Andressa Ferreira, esposa de Thammy, também comentou sobre a “baldada” de Maria em Natália: “Ela é extremamente agressiva, mal-educada! Se aproveita desses jogos pra descontar a raiva!”. Já o cantor Léo Santana disse: “Rapaz, como pode isso cara… agrediu real”.

O caso

Ao sentir o balde em sua cabeça, Natália retrucou ao vivo e criticou Maria. “Não pode bater com o balde na cabeça, né?”. Maria pediu desculpa, mas, após o intervalo, Tadeu Schmidt anunciou que precisava tirar uma dúvida com elas, colocando a decisão de expulsão nas mãos da emparedada. “Está tudo bem, mas senti um pouco de agressividade”, afirmou a sister.

Em seguida, Maria afirmou que o balde escorregou de sua mão, diferente do que foi apontado pela audiência nas redes sociais. Por fim, o apresentador, então, pediu mais cuidado de todos e pediu o jogo.

Vale lembrar que no “BBB 16″, Ana Paula Renault foi expulsa após dar um tapa “de brincadeira” em Renan e no “BBB 19″, Hariany empurrou Paula e acabou limada do jogo.

LEIA TAMBÉM: