Artistas iniciantes podem participar de edital do Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa está selecionando projetos de artistas em início de carreira para participar do “Plataforma Conexões”.

O programa dará a oportunidade de exibição na instituição, além de uma verba de R$ 7,5 mil. O valor deve cobrir gastos como cachês, transporte, hospedagem e compra ou locação de materiais, entre outras despesas.

Os trabalhos ficarão expostos nos saguões que dão acesso ao museu, com acesso aos visitantes e aos usuários da Estação da Luz.

A ideia é apoiar e oferecer visibilidade artistas solo, grupos ou cooperados, nas áreas de música, teatro ou literatura. Os trabalhos devem seguir a temática “Travessias pela Cidade”.

Somente residentes do estado de São Paulo podem participar do edital. Quem for selecionado, terá seu trabalho exposto entre maio e dezembro deste ano, de acordo com o calendário que o Museu da Língua Portuguesa irá definir.

São considerados artistas iniciantes aqueles que, ao longo de sua trajetória, tenham desenvolvido no mínimo uma e no máximo seis produções na área cultural na qual desejam se inscrever.

Os interessados têm até o dia 28 de fevereiro para se inscrever. O edital completo pode ser conferido no site da ID Brasil, que administra o Museu da Língua Portuguesa.

