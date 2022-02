Feira na Praça Benedito Calixto, em São Paulo, reúne 35 brechós

A cidade de São Paulo recebe mais uma edição da Feira Novo de Novo, evento que reúne diversos brechós em um único espaço durante um dia.

A feira se autodenomina como um evento de “brechós, desapegos e upcycling”, reunindo expositores de roupas, sapatos, óculos, acessórios, entre outros. Ela busca agrupar brechós de todos os segmentos.

Sendo assim, quem gosta de garimpar achados pode encontrar peças femininas, masculinas e infantis, sejam atuais, customizadas ou vintage.

Algumas marcas da feira são focadas exclusivamente em acessórios, também para todos os públicos. Ao total, serão 35 brechós diferentes nesta edição.

Cada expositor é responsável pelo seu espaço, por isso, é importante que o público possa se adaptar a diferentes formas de pagamento - mas muitos aceitam cartão de crédito ou débito.

A Feira Novo de Novo acontece no próximo domingo (20), das 10h às 18h. Desta vez, será realizada na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, entre as ruas Teodoro Sampaio (altura do nº 1070) e Cardeal Arcoverde (altura do nº 950).

A entrada é gratuita. Para entrar na feira, é preciso apresentar comprovante de vacinação contra covid-19.

