Centro de Tradições Nordestinas tem show de Luan Santana em março

O cantor Luan Santana leva sua turnê para o Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte da cidade de São Paulo, em março. O show foi reagendado após o número de casos de covid-19 voltarem a aumentar; originalmente, a apresentação aconteceria nesta sexta-feira (18).

Na apresentação, o sertanejo deve apresentar suas últimas músicas, como “Morena” e “Assim Nasce um Bêbado”, bem como resgatar seus hits, como “Paciência”, “Quando a bad bater”, “Choque térmico”, “água com açúcar”, entre outros.

Atualmente, Luan Santana trabalha em um novo projeto, “Luan City”, que já está totalmente gravado. O futuro álbum será divulgado aos poucos e é resultado da gravação do último DVD, na Vila Itororó, centro cultural no Centro de São Paulo.

Cada parte leva o nome de um integrante da família do sertanejo. A primeira se chama “Luan City Avenida Amarildo Santana” e faz uma homenagem ao pai de Luan. As próximas devem ter o nome inspiradas na mãe e na irmã do cantor.

Nesta parte, foram divulgadas três músicas: “Abalo Emocional”, “Seu Doutor” e “Me Usa”. A primeira se tornou o single de divulgação inicial do projeto.

A ideia de Luan Santana para este projeto foi criar uma cidade que mistura vários ritmos, onde é possível reunir os amigos para festejar.

As próximas parte de “Luan City” devem trazer as parcerias gravadas com Chitãozinho & Xororó, Henrique & Juliano e Luísa Sonza.

A nova data ficou para o dia 11 de março, também na sexta-feira. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 120 e estão à venda no site da Ticket360.

O Centro de Tradições Nordestinas está localizado na Rua Jacofer, 615 - Limão.

