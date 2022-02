Sesc celebra centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 com Festival Refestália

Nove unidades do Sesc em São Paulo terão programação de comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Trata-se do Festival Refestália, com quatro dias de eventos e mais de 60 atividades artísticas.

Destaque para o show de Tom Zé no Sesc 24 de Maio, “Bula Invasão na Bula da Fossa”. A apresentação traz canções que fazem um paralelo entre a Semana de Arte Moderna e os dias atuais.

As unidades do Campo Limpo e do Bom Retiro recebem um encontro entre os rappers RAPadura XC e Rincon Sapiência, com novas experimentações musicais. O repertório é composto por uma mistura das canções de ambos, como “A Coisa Tá Preta” e “Norte Nordeste me Veste”.

Já nas unidades de Interlagos e Consolação, vale destacar a exibição do documentário “Por Onde Anda Makunaíma?”, de Rodrigo Séllos. O filme faz um resgate de um dos personagens fictícios mais identificados com a cultura brasileira, criado pelo modernista Mário de Andrade.

No Sesc Interlagos também tem a peça de teatro “Gota D’Água {Preta}”, uma adaptação de “Gota D’Água”, musical de Chico Buarque e Paulo Pontes. O texto aborda questões raciais no subúrbio do Rio de Janeiro, pela ótica do diretor Jé Oliveira.

Nas unidades Consolação e Itaquera tem a exibição do documentário “Tropicália”, centrado em Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Arnaldo Baptista, Rita Lee e Tom Zé, sobre esse importante movimento musical brasileiro.

Os preços variam até, no máximo, R$ 40 - mas há diversas atividades gratuitas. As unidades que recebem o festival são: 24 de Maio, Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Carmo, Consolação, Interlagos, Ipiranga e Itaquera.

O Festival Refestália faz parte de um projeto das unidades do Sesc em São Paulo chamado “Diversos 22 - Projetos, Memórias, Conexões”, que se estende ao longo de 2022 para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do Sesc.

