Revelado novo trailer da 4ª temporada de ‘Stranger Things’

No Stranger Things Day, 6 de novembro, foi revelado um novo trailer da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ e temos mais informações sobre a nova trama. Logo no início, escutamos a voz de Eleven (Millie Bob Brown) narrando uma carta enviada a Mike (Finn Wolfhard). Assista.

Já se passaram mais de dois anos desde que a última temporada da série estreou na Netflix. A terceira temporada terminou com Eleven se juntando à família Byers e se mudando Hawkins. O novo trailer nos mostra que eles foram parar na Califórnia e estão lá há 185 dias, em outras palavras: trata-se um salto temporal de seis meses desde os acontecimentos do último episódio. Eleven diz que ela está “finalmente adaptada” à sua nova casa quando vemos alguns takes adicionais do resto da família Byers: Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) e Joyce (Winona Ryder).

Com um visual novo, vemos que Eleven e Will cresceram bastante, o que era de se esperar já que a gravação da série sofreu vários atrasos por conta da pandemia da Covid-19 nos últimos meses. Parece que ela está sofrendo bullying na escola e está contando os dias para as férias de primavera, para que possa finalmente se reunir com Mike.

A 4ª temporada de ‘Stranger Things’ estreia em 2022, mas a Netflix ainda não fechou nenhuma data ou mês. Anteriormente, durante o Tudum, evento online para fãs da Netflix, foi revelado um outro trailer. Veja também.