Sérgio está fora da 8ª temporada do ‘MasterChef Brasil’

A noite, desta terça-feira (12), foi de eliminação na 8ª temporada do reality show “MasterChef Brasil”, da Band, e quem deixou a competição gastronômica foi o pernambucano José Sérgio.

Após machucar o pé e ser tachado como um líder casca grossa, o cozinheiro amador precisou se reinventar mais uma vez para permanecer na cozinha do programa, mas, desta vez, ele concorreu contra Daphne, Eduardo e Heitor e acabou perdendo.

Na prova de eliminação, os quatro cozinheiros amadores precisaram mostrar que sabem fazer o Dim Sum, prato típico da culinária chinesa. Sérgio tentou impressionar, mas o seu prato não deu certo e seu bolinho ficou mais parecido com um rolinho primavera e a massa ficou crua. Porém o recheio foi elogiado.

O universitário Eduardo foi muito elogiado pela técnica, mas o seu Dim Sum com recheio de camarão ficou sem recheio, já que ele preferiu economizar. Já Heitor inovou e fez bolinhos com recheio de porco e camarão, que foram elogiados pelos jurados do “MasterChef Brasil”. Por fim, Daphne foi elogiada por criar um Dim Sum com mel.

LEIA TAMBÉM:

Após a análise, os chefs deram a vitória da prova a Heitor, que subiu para o mezanino. Entre os demais, Edu foi salvo pelos jurados, deixando a eliminação entre Daphne e Sérgio.

O último programa de Sérgio

O último “MasterChef Brasil” de Sérgio começou na praia de IlhaBela, no litoral de São Paulo. Por lá, os cozinheiros amadores fizeram a primeira prova fora do estúdio.

O episódio contou com a volta de Tiago e Helena, que foram os líderes das equipes na primeira disputa da noite. Tiago escolheu ficar com Luiz, Raquel, Ana Paula, Márcio e Kelyn. Já Helena optou por Isa, Daphne, Eduardo, Heitor e Sérgio.

Na praia, cada equipe poderia escolher o cardápio mais adequado, mas eles precisavam fazer uma entrada e prato principal com frutos do mar e peixes. No decorrer da prova, os dois grupos se atrapalharam, mas conseguiram entregar os pratos, mesmo com o vento atrapalhando.

No final da primeira prova, a equipe de Tiago. Helena e sua trupe foram para a competição seguinte, onde foram divididos em seis duplas e precisaram preparar um café da manhã completo e harmonioso.

Desta vez, Isa e Helena levaram a melhor e foram para o mezanino do “MasterChef Brasil”. Os demais participantes foram para a prova de eliminação, que aconteceu nos estúdios da Band, em São Paulo.