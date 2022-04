Globo investe em fazendas para gravar ‘Pantanal’

O remake “Pantanal” está longe de ser exibido pela Globo, mas a trama é um dos assuntos mais comentados pelos fãs da versão original e para não fazer feio a direção está tomando todos os cuidados necessários para que não ocorra grandes erros.

Com o andamento das filmagens em estúdio, parte do elenco da trama está se preparando para viajar para o Pantanal, onde farão inúmeras gravações. Para isso, a emissora carioca alugou 6 fazendas da região de Aquidauana, a 141 km de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Mas, nada de espanto com a quantidade de fazendas. Como nada será feito em um dia, parte das propriedades serão destinadas para a hospedagem dos atores e da produção da novela, já as demais serviram de cenários para as gravações.

Alanis Guillen viverá a Juma em Pantanal (Foto: Reprodução)

“Quando você respeita o lugar, ele te dá frutos. Eu acho que é isso que estamos conseguindo: muito respeito, muito carinho com o Pantanal, tentando impactar da menor forma possível. Tudo está dando certo. Apesar das condições climáticas e da difícil logística, nós estamos conseguindo”, contou Rogério Gomes, diretor artístico de Pantanal, ao G1.

Renato Góes, o José Leôncio da primeira fase da novela, falou sobre voltar a gravar “Pantanal”. “Pisar nesse chão, entender qual é esse tempo do Pantanal. Aqui tem uma vista mais longa, um tempo mais calmo, e só chegando aqui pra conseguir aproveitar e levar pra novela. Estou aqui há vinte dias, demorei quinze pra entender o lugar, mas agora não tem mais volta”, declarou.

LEIA TAMBÉM:

Já Almir Sater, que esteve na primeira versão e foi chamado para o remake, não economizou nos elogios para o trabalho da Globo. “Vai ter muita emoção e cenários bonitos. Não vai faltar capricho. Acho que vai emocionar!”, afirmou.

O remake de “Pantanal” está sendo escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela. A trama tem previsão de estreia para 14 de março de 2022, substituindo o folhetim “Um Lugar ao Sol”, escrito por Lícia Manzo, que começará no dia 8 de novembro.