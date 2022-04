‘Mais Você’: Ana Maria homenageia Gil do Vigor: ‘Você é um exemplo’

Gil do Vigor foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes de descendência africana do mundo. E, durante o “Mais Você” desta quinta-feira (07), Ana Maria Braga fez questão de prestigiar o economista do quadro “Tá Lacasdo”.

“Você é um exemplo de muitas coisas, mas principalmente de bom caráter, de gente honesta que esse país tem. Se espelhar em você, ser essa influência para o mundo é muito bom. É bom partilhar você no nosso programa e ter você como amigo. Parabéns!”, disse Ana Maria ao ex-BBB 21.

Ao ouvir as palavras da apresentadora da Globo, o ex-participante do Big Brother Brasil não escondeu a emoção e agradeceu. “Obrigado, sou muito grato. Tudo o que a gente precisa é esperança. Enquanto eu puder dar esperança para as pessoas pelo que passei e como a forma que a minha vida conseguiu mudar. Esperança é de graça, mas tem um poder transformador enorme. Nosso papel é ajudar as pessoas a terem esperança”, celebrou Gil do Vigor, que recebeu a homenagem na manhã desta quinta-feira (06).

Além de comentar sobre a nomeação, Ana Maria mostrou um vídeo que Gil postou nas redes sociais todo animado ouvindo a música “Zap Zum”, de Pabllo Vittar, pelas ruas da Califórnia, onde ele mora.

Segundo o ex-BBB, ele estava voltando de um encontro que teve com um grupo de amigos. “Tava naqueles dias um pouquinho triste. O pessoal me chamou e tinha uma brincadeira que você bebia um regojizo e o copo tinha que cair de cabeça para baixo. Eu acertei!”.

Nas redes sociais, o economista pernambucano também falou sobre ser uma das 100 pessoas mais influentes de descendência africana do mundo. “Meu Deus, que honra! Estou muito emocionado e profundamente agradecido. Ter esse tipo de reconhecimento significa muito pra mim e pro meu povo. É um passo enorme para nossa representação, pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto”, comentou Gil do Vigor.