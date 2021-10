Meghan Markle revela insegurança sobre seu corpo e Harry não poupa elogios

Uma conversa entre os dois revelou que Meghan se sentiu insegura após a gestação de Archie.

Uma reportagem divulgada nesta segunda-feira, 4, na Hello! Magazine, revelou uma conversação entre Meghan Markle e o príncipe Harry durante um compromisso oficial dos dois. Conforme escreveu a jornalista Bridie Wilkins, em 2019, os dois compareceram ao evento WellChild Awards juntos, e o príncipe Harry foi ouvido dizendo à Meghan como ela estava incrível.

O evento aconteceu cinco meses após Meghan Markle ter dado à luz ao primeiro filho do casal, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, hoje com dois anos. Na época, os dois ainda faziam parte da Coroa britânica como membros seniores da Família Real. No evento, Harry e Meghan se encontraram com Emmie Narayn-Nicholas, de 10 anos (que ganhou um prêmio por sua ideia Emmie’s Kitchen) e sua mãe Eve.

O príncipe Harry e Meghan disseram a Emmie que adoraram a ideia de sua cozinha, e Eve disse aos repórteres: “Eles eram muito adoráveis. Quando Meghan se sentou, eu disse: ‘Oh, você está incrível e acabou de ter um bebê’. Harry olhou para ela e disse, ‘Viu, eu te disse!’”. De acordo com a Hello! Magazine, a conversa entre os Sussex sugere que Meghan já havia confidenciado ao marido sobre suas inseguranças com relação ao seu corpo após a gestação.

Fontes ouvidas pela Hello! Magazine revelaram que, depois do nascimento de seus dois filhos, Archie Harrison e Lillibet, Meghan teria dado uma folga ao corpo, em vez de submeter-se a uma dieta rígida e a um regime de exercícios físicos.