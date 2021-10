As funções mais bizarras dos empregados da Rainha Elizabeth

Sabia que a Rainha tem uma pessoa só para ajustar os 600 do Palácio de Buckingham?

É comum pensarmos que o que acontece dentro das residências da Rainha Elizabeth do Reino Unido são segredo. Bom, parece que nem tudo. Um recente levantamento feito pela Hello Magazine revelou algumas das funções mais bizarras dos empregados da realeza. Confira!

1. Mestre da Família

Uma função que requer a coordenação de todos os eventos oficiais e privados em uma residência real e esta posição de salário de seis dígitos também supervisiona a cozinha e o pessoal de limpeza.

2. The Royal Horological Conservator

Esse empregado é responsável por atualizar todos os relógios da residência real. O problema é que, no total, são 450 relógios no Castelo de Windsor, 600 no Palácio de Buckingham e 50 no Palácio de Holyroodhouse, todos os quais devem ser corrigidos manualmente.

3. O Boticário da Família

Uma posição atualmente ocupada pelo GP Tim Evans, isso significa essencialmente o médico particular da Rainha.

4. O Sargento Bandeira da Rainha

Como o nome sugere, essa função supervisiona a operação da bandeira. O sargento Lance Patrick Nelson ocupa este cargo desde 2017 e é responsável por levantar o Royal Standard do Palácio de Buckingham quando a Rainha está em residência e hastear a bandeira da União quando ela não está.

5. O Grande Escultor

Os banquetes reais costumavam ser ocasiões regulares nas grandes famílias reais e, portanto, ter alguém especificamente para esculpir sua carne à mão era bastante apropriado. Embora isso aconteça menos agora, a função ainda é hereditariamente preenchida.