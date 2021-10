Ator de ‘The Crown’ fica feliz em saber que Meghan e Harry viram a série

Josh O’Connor revelou surpresa ao saber que Meghan Markle e Harry viram ‘The Crown’.

O ganhador do Emmy de Melhor Ator em Série Dramática Josh O’Connor, que interpretou o Príncipe Charles nas temporadas três e quatro de ‘The Crown’, disse estar satisfeito em saber que Meghan Markle e o príncipe Harry haviam assistido a série. A informação foi revelada durante a entrevista que os Sussex deram à Oprah Winfrey, no começo do ano.

Josh O’Connor foi questionado pela imprensa durante a sua chegada na premiação do Emmy e disse: “Eu realmente não sabia disso. Quer dizer, isso é ótimo. Eu amo isso! Estou muito satisfeito. Quer dizer, qualquer público para ‘The Crown’ é ótimo”.

Ele continuou: “Estou tão feliz que eles assistiram e acho que é um daqueles programas que tocou muitas pessoas. Então, quanto mais, melhor”. O ator também foi questionado sobre a pessoa real que ele interpreta na série, o príncipe Charles. Ele disse ao ET que, se pudesse fazer ao Príncipe de Gales qualquer pergunta, ele obteria alguma clareza sobre suas preferências alimentares. “Eu só queria perguntar a ele se ele come um ovo cozido em cada refeição, o que aparentemente ele faz! O que, eu sinto que é uma boa pergunta”, disse O’Connor.