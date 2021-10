A sutil homenagem que Meghan fez à Lady Di

Um detalhe no look de Meghan Markle durante sua visita à Nova York fez uma homenagem à Lady Di. Saiba que detalhe é esse.

Em viagem à Nova York no final de semana passado, Meghan Markle e Harry tiveram vários compromissos públicos, marcando sua primeira aparição após o nascimento da segunda filha do casal, Lilibet Diana. Um desses compromissos foi a participação dos dois no evento Global Citizen Live, que aconteceu no Central Park no último sábado, 25. Durante a ocasião, um detalhe no look de Meghan Markle chamou a atenção: a ex-atriz estava usando uma bolsa Dior, mais precisamente o modelo preferido de Lady Di.

O modelo Lady D-Lite tem um significado especial para Harry porque era o modelo de bolsa mais usado por sua mãe, a princesa Diana. Originalmente chamada de Chouchou (em francês para “favorito”), a bolsa foi criada em 1994 e foi dada a Diana em 1995 pela esposa do primeiro-ministro francês Jacques Chirac, Bernadette.

A princesa logo comprou o mesmo modelo em várias cores e foi vista frequentemente usando-o. Lady Di amou tanto a bolsa, que seu nome foi mudado para a bolsa Lady Dior nesse mesmo ano, pela Vogue.

Já a bolsa que Meghan, de 40 anos, tinha em mãos no sábado, era uma bolsa Lady D-Lite, que a grife lançou em 2019. Apesar de manter a mesma silhueta da clássica Lady Dior, a D-Lite tem o recurso adicional de uma alça de ombro reversível e removível que a torna um pouco mais esportiva e mais versátil do que a clássica carteira – uma bolsa para o real em movimento, se você preferir.

Mas a bolsa não foi a única homenagem que Meghan fez à Lady Di através do seu vestuário: ela também estava usando o relógio Cartier Tank Française de ouro de Diana no sábado.

Meghan foi vista usando o acessório várias vezes nos últimos anos, embora quem tenha ficado com o relógio após a morte de Lady Di tenha sido o príncipe William, e não o príncipe Harry. O relógio foi originalmente deixado em testamento para William, mas ele trocou com Harry, a quem Lady Di tinha deixado seu famoso anel de safira e diamante. O anel foi um presente à Kate Middleton para pedi-la em casamento.