Kate Middleton e príncipe William estão contratando novo assistente pessoal

O duque e a duquesa de Cambridge estão selecionando um novo assistente pessoal. Vem mudança por aí!

Um novo anúncio de emprego para o escritório de Kate Middleton e do príncipe William foi publicado no site de empregos Daybook. De acordo com o anúncio dos Cambridges, eles “exigem um assistente pessoal experiente para fornecer suporte administrativo abrangente a uma equipe ocupada, com excelentes capacidades de organização e comunicação e disponibilidade para realizar as mais variadas tarefas”.

Não é de hoje que sabemos que Kate e William estão mudando sua estratégia de comunicação dentro da realeza. Desde maio deste ano, o duque e a duquesa vêm implementando mudanças em suas redes sociais. Além disso, em setembro, a Cosmopolitan, publicou que William e Kate estão considerando se mudar para mais perto da Rainha, no Castelo de Windsor. Isso pode significar que eles estão prestes a assumir funções mais importantes na Família Real, já que Windsor é onde a Rainha está morando e trabalhando em tempo integral. As duas residências reais ficam a cerca de 40 minutos de distância de carro uma da outra.

O candidato selecionado para a vaga de assistente pessoal de Kate e William deve ficar responsável por “por gerenciar as agendas, arranjar reuniões, organizar e auxiliar nas visitas, eventos e viagens”. Ele também cuidará de todas as comunicações para a família Cambridge. O regime de trabalho é de 37,5 horas de trabalho por semana.

De acordo com o The Sun, eles têm estado “de olho” em Ford Belvedere, que é uma residência no Windsor Great Park. A casa é propriedade da Crown Estate e atualmente está sendo alugada para alguns amigos da realeza. O lugar é enorme, até para os padrões da realeza, e foi onde o rei Eduardo VIII assinou seus papéis de abdicação (se você assistiu ‘The Crown’ vai saber do que estamos falando).

Porém, de acordo com o The Sun, William e Kate estão deixando as opções em aberto porque, segundo fontes ouvidas pelo jornal, os assessores reais não gostaram da propriedade.