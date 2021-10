Historiador real revela que foi a princesa Diana quem escolheu o nome do príncipe William

Robert Lacey, em entrevista à revista People, revelou que a escolha de Charles foi pelo nome Arthur.

O historiador Robert Lacey, autor do livro best seller ‘Battle of Brothers’, revelou que foi uma decisão tomada pela princesa Diana que decidiu o nome com o qual seria batizado o primogênito fruto de sua união com o príncipe Charles. Em entrevista exclusiva à revista People, ele revelou que Charles queria que o filho se chamasse Arthur. “Diana, princesa de Gales, propôs um nome mais robusto: “William, como em ‘William, o Conquistador’ vencedor da famosa Batalha de Hastings em 1066”.

Quando nasceu, em junho de 1982, William assumiu o primeiro nome que tomaria do guerreiro que foi coroado Rei no dia de Natal, informou o historiador. Quando o Príncipe William subir ao trono, ele será conhecido como Rei William IV.

Robert Lacey disse que o Rei William I foi responsável por construir “formidáveis ​​castelos de pedra, notavelmente a fortaleza com vista para o rio Tamisa em Windsor, de onde a Família Real moderna da Grã-Bretanha tirou seu nome e onde a Rainha agora passa grande parte de seu tempo”.

De acordo com Robert Lacey, a princesa Diana disse que William “obviamente vai ser um grande rei” à sua amiga e confidente Simone Simmons enquanto observava seu filho organizar jogos de futebol nos jardins do Palácio de Kensington ou banquetes subversivos à meia-noite em festas do pijama com amigos. “Veja como eles são atraídos por ele! Ele é um líder nato”, disse Lady Di, conforme relato de Robert Lacey.