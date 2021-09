Netflix libera novo trailer da 4ª temporada de ‘Stranger Things’

Novos episódios mostrarão uma nova locação em Hawkins: a Creel House. Assista ao trailer.

Durante o evento online Tudum, realizado pela Netflix neste sábado, 25, foi divulgado um novo trailer da 4ª temporada de ‘Stranger Things’. Nas imagens, vemos um local misterioso que aparece nesta próxima temporada, conhecido como Creel House, o que parece levar nossos protagonistas a descobrir o início da chegada do mundo invertido a Hawkins. Assista.

A série ainda sofre com os atrasos ocasionados pela pandemia da Covid-19. A quarta temporada de ‘Stranger Things’ encerrou as filmagens recentemente e deve estrear em 2022. Nos novos episódios, Eleven e Will se mudaram de Hawkins e alguns detalhes da trama permanecem sob sigilo, já que a Netflix ainda não lançou um trailer completo para a próxima temporada.

Embora o trailer lançado no Tudum revele muito pouco sobre o enredo de ‘Stranger Things’ na 4ª temporada, ele sugere que algumas coisas terríveis estão por vir. A série sempre combinou o sobrenatural com elementos de ficção científica, mas a isenção da Creel House pode fazer com que ‘Stranger Things’ mergulhe em um terror completo.