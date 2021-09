Michael C. Hall revela quais episódios de ‘Dexter’ você precisa ver antes de assistir ao revival da série

Contagem regressiva para os episódios de ‘Dexter: New Blood’.

‘Dexter: True Blood’, o revival da série ‘Dexter’, que foi ao ar de 2006 a 2013, tem data confirmada de estreia: 7 de novembro. Sabemos que ‘Dexter: New Blood’ levará o protagonista para o norte do estado de Nova York, e o envolvimento de Harrison pode dar a Dexter motivação suficiente para sair do esconderijo.

Em uma recente entrevista, o ator Michael C. Hall revelou à Entertainment Weekly quais episódios da série de oito temporadas os fãs precisam assistir para relembrar o que aconteceu. Em um vídeo bem-humorado, o ator começa falando: “Recomendo que você comece com o primeiro episódio e depois assista em ordem”.

Ele continua: “O episódio-piloto é uma ótima maneira de começar”. Neste episódio, o roteiro apresenta o protagonista, suas inquietudes como serial killer e o código que ele segue para matar. “Na primeira temporada há outro episódio importante, no qual Dexter faz uma descoberta fundamental sobre sua origem”, Michael se refere ao episódio 10, da primeira temporada.

“Eu realmente amo um episódio da terceira temporada, quando Dexter e Miguel Prado, interpretado pelo Jimmy Smits, quando eles têm uma discussão face-to-face na cobertura de um prédio”, Michael fala sobre episódio 10 da terceira temporada.

“E eu preciso falar sobre o episódio final da temporada quatro. Se você não tiver visto a série ainda, eu não vou dar spoilers. Eu vou novamente recomendar que você assista todos os episódios”, disse o ator se referindo ao episódio 12 da quarta temporada.

Michael C. Hall também dividiu sua surpresa com a pluralidade de fãs que a série ‘Dexter’ conquistou ao longo dos anos: “Quando recebi o roteiro do piloto, meu primeiro pensamento foi, ‘uau, isso vai funcionar? Um programa sobre um serial killer?’ E quando eu contava às pessoas o que eu estava fazendo, elas diziam, ‘oh, boa sorte com isso.’ Achei que o programa talvez pudesse atrair um público de nicho. O fato de ser tão popular ou atraente quanto foi foi uma surpresa. Permitiu-me continuar trabalhando e contando histórias que achava que valia a pena contar”.

A série completa está disponível no Amazon Prime Video e na HBO Max, este último serviço de streaming adicionou a série ao seu catálogo recentemente.