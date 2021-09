Netflix divulga novas fotos da terceira temporada de ‘Você’ e detalhe chama a atenção de internautas

Terceira temporada de ‘Você’ estreia dia 15 de outubro à Netflix.

Em contagem regressiva para a estreia da terceira temporada de ‘Você’, a Netflix divulgou novas fotos do elenco dos novos episódios da série. As filmagens dos novos episódios terminaram desde abril, e o anúncio da estreia acabou caindo no final de agosto: no dia 15 de outubro a terceira temporada finalmente chegará à Netflix.

O site Nova Mulher revelou os detalhes da nova temporada. Veja aqui!

No Twitter, os internautas reagiram à publicação que apresenta os novos personagens e um detalhe chamou a atenção dos usuários, principalmente no Twitter: o fato de o bebê de Love e Joe ser um boneco e não uma criança real.

será que a criança já tá foragida??? não olha pra foto por nada — brenda (@barbiesjenner) September 23, 2021

netflix minha avó parou de assistir essa série pq ficou com medo do Joe — viana (@vianagp_) September 23, 2021

família tradicional brasileira pic.twitter.com/7uWSWpvp8t — ViihLolly🐝| LUCIFER SPOILERS 💔🥲 (@greyxsgerman) September 23, 2021

A primeira temporada de ‘Você’ foi lançada pela primeira vez em setembro de 2018, na Lifetime, depois a Netflix comprou os direitos de exibição da série e integrou os episódios ao seu catálogo. Em 2019, a segunda temporada foi lançada e, após muita especulação e atraso, a terceira temporada finalmente chegará no streaming em outubro.

Para quem nunca assistiu

‘Você’ é um drama psicológico, com ar de thriller, que conta a história de Joe Golberg, o gerente de uma livraria de Nova York. Ele se apaixona por uma cliente chamada Guinevere Beck, uma aspirante a escritora. Porém, Joe é um serial killer e faz o possível para ficar com Beck.

Na segunda temporada, Joe se muda para Los Angeles, onde se apaixona por Love Quinn, garota filha de um rico empresário local. ‘Você’ é estrelada por Penn Badgley, Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry e Shay Mitchell. Na segunda temporada, a atriz Ambyr Childers ganha um papel regular na série, juntando-se aos recém-escalados Victoria Pedretti, James Scully, Jenna Ortega e Carmela Zumbado.