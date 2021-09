[HORROR] Amazon libera trailer oficial de ‘Eu sei o que vocês fizeram no verão passado’

Prepare-se! Ninguém pode se salvar.

Uma semana após a divulgação do primeiro teaser da nova série do Amazon Prime Video ‘Eu sei o que vocês fizeram no verão passado’, a Amazon divulgou o trailer oficial da série baseada nos slashers dos anos 1990. Assista aqui.

A série é baseada no livro de 1972 e no filme de 1997 de mesmo nome. A primeira temporada terá oito episódios e novos episódios vão chegando à plataforma semanalmente toda sexta-feira, começando pelo dia 15 de outubro até terminar no dia 13 de novembro.

Por enquanto, a Amazon Studios ainda não confirmou se a série será renovada para a segunda temporada. Assista ao teaser divulgado anteriormente.

Leia mais sobre séries e filmes:

Sinopse

Um ano após o acidente de carro fatal que assombrou sua noite de formatura, um grupo de adolescentes se viu unido por um segredo obscuro e perseguido por um assassino brutal. Enquanto tentam descobrir quem está atrás deles, eles revelam o lado negro de sua cidade aparentemente perfeita e a si mesmos. Todo mundo está escondendo algo, e descobrir o segredo errado pode ser mortal.

Escrito e produzido por Sara Goodman, ‘Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado’ é baseado no romance de Lois Duncan de 1973, que também foi a base do icônico filme de 1997.

‘Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado’ é produzido pelo Amazon Studios e Sony Pictures Television. Goodman escreve e produz ao lado de Neal H. Moritz, da Original Film; e Pavun Shetty, Erik Feig, Peter Guber, James Wan da Atomic Monster, Michael Clear, Rob Hackett, Craig William Macneill e Shay Hatten.

A série é estrelada por Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.