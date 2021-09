‘Sex Education’: Site Toda PPK é Linda existe mesmo e nós te mostramos

Netflix não brinca em serviço.

Se você assistiu a terceira temporada de ‘Sex Education’, certamente viu a cena na qual a personagem Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood) acessou um site depois de se sentir infeliz com a aparência de seu órgão reprodutor. Porém, o que talvez você não saiba é que a Netflix criou o site de verdade e ele está disponível em vários idiomas, inclusive o Português.

A Netflix até postou um vídeo com a presença de Preta Gil, Claudia Ohana, Mandy Candy e Marcela McGowan para divulgar o site.

Aimee, nunca imaginei que esse espelhinho ia te levar tão longe 🤯!!

Bora de tour com a Preta Gil, Claudia Ohana, Mandy Candy e Marcela McGowan pelo universo maravilhoso das PPKs lindas? pic.twitter.com/VofIxQih7l — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 21, 2021

A iniciativa divulga o livro ‘The Vulva Gallery’. De acordo com a informação contida no site: “Acreditamos que falar sobre a intimidade feminina é abrir espaço para quebra de tabus, e lembrar que todo corpo é lindo e merece ser celebrado. As ilustrações e histórias compartilhadas aqui são de pessoas reais de todo o mundo, que também estão na busca de celebrar seus próprios corpos”.

Leia mais sobre séries e filmes: