Entenda por que o diretor de ‘O Gambito da Rainha’ descarta uma segunda temporada

Diretor da série Scott Frank disse que tem medo de tentar estragar a série.

Uma entrevista do diretor de ‘O Gambito da Rainha’, Scott Frank, deixou muitos fãs da série tristes. Falando ao Deadline em uma coletiva de imprensa após o 73º Emmy Awards, Frank disse que a perspectiva de fazer uma segunda série o “aterrorizou”. “Sinto que contamos a história que queríamos contar e me preocupo, deixe-me colocar de outra forma, estou com medo de que, se tentarmos contar mais, estragaremos o que já contamos”, disse Frank, apressado a possibilidade de Anya Taylor-Joy reprisar seu papel como a prodígio do xadrez americano Beth Harmon.

O produtor executivo do programa, William Horberg, no entanto, acrescentou que o grupo estava ansioso para continuar trabalhando juntos e “tentar encontrar outra história para contar com a mesma paixão”. “Com certeza”, disse Taylor-Joy sobre sua disponibilidade para reviver Beth Harmon quando questionada pela imprensa no Emmy.

Leia mais sobre séries e filmes:

‘O Gambito da Rainha’ ganhou o Emmy de Melhor Série Limitada e foi assistido por 62 milhões de lares em todo o mundo, tornando-se a série limitada mais assistida da Netflix. No total, a série ganhou 11 prêmios Emmy, incluindo Melhor Direção para uma Série ou Filme Limitada ou de Antologia.