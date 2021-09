Susana Vieira recebe 3ª dose da vacina contra a covid-19

Susana Vieira não conseguiu conter a emoção ao receber a terceira dose da vacina contra a covid-19. Na quarta-feira, 15, a atriz publicou duas fotos do momento em que recebe o reforço da imunização para se proteger do novo coronavírus.



“Sim para a vida, sim para a felicidade, sim para o amor, vacina sim! Hoje tomei a terceira dose de reforço e sigo com fé na vida”, comemorou a atriz.

Susana Vieira também aproveitou para agradecer aos profissionais de saúde que a atenderam e que estão na linha de frente da covid-19. “Obrigada, Bruna Magalhães, e todos do posto – Hotel Fairmont que me receberam com tanto carinho”, concluiu.

Na primeira foto, a artista aparece recebendo a dose da vacina. Na segunda imagem, ela segura um cartaz com os dizeres “use máscara – SUS – salvando vidas”.