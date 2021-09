[SPOILER] Showrunner de ‘The Walking Dead’ revela como a história de Leah

A showrunner de ‘The Walking Dead’ revelou que a história de origem de Leah e a revelação de que ela é um dos Reapers deveriam originalmente acontecer de uma maneira muito diferente.

ATENÇÃO: Este texto contém spoilers.

O último episódio divulgado de ‘The Walking Dead’ deixou muitos fãs da série de queixo caído. Isso porque em ‘Rendition’, que foi ao ar no último domingo, 12, Daryl Dixon (Norman Reedus) não foi apenas capturado e torturado pelos Reapers, mas ele tomou um susto ao saber que um de seus captores era ninguém menos que sua ex-namorada Leah (Lynn Collins).

Para tornar as coisas ainda mais estranhas, Daryl e Leah foram deixados em um julgamento de fogo literal, quando o chefe dos Reapers, Pope (Ritchie Coster), os colocou em uma sala em chamas trancada para ver se eles poderiam lutar para sair ilesos. Quando o fizeram, Daryl foi proclamado “forjado pelo fogo, ordenado por Deus” e aparentemente recebido no grupo como um membro.

O fato é que temos a grande revelação no episódio 4 da 11a temporada. Leah é uma Ceifadora. Sabemos que sua personagem surgiu como uma mulher em uma cabana nos episódios bônus da temporada 10. Porém, a showrunner de ‘The Walking Dead’ revelou que a história de origem de Leah e a revelação de que ela é um dos Reapers deveriam originalmente acontecer de uma maneira muito diferente.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Angela Kang disse: “Na verdade, começamos com a ideia de que durante o salto no tempo que fizemos na temporada 9, Daryl ganhou o cachorro. E sempre pensamos na sala do escritor que poderia ter vindo de alguma mulher da pradaria que estava por aí com quem ele tinha um relacionamento complicado, mas nunca entendemos nada com essa história. E então queríamos fazer a história dos Reapers. E então começamos com a ideia de que talvez quem quer que seja essa pessoa fazia parte dos Reapers. Houve flashbacks e a história atual, tudo misturado. Mas então, enquanto estávamos no meio da 11ª temporada, tivemos que retroceder e fazer uma extensão da 10ª temporada, então tivemos que separar a história de amor. Existem fãs que têm sentimentos mistos sobre isso, e outros que acharam a história realmente interessante e a amaram. Mas sempre soubemos que ela era uma Ceifadora. E então, de certa forma, eu estava tipo, ‘Bem, se as pessoas não gostam dela, tudo bem, porque ela é na verdade uma vilã e há um elemento tóxico nesse relacionamento’”.