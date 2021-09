Veja como será a nova fase de ‘Nos Tempos do Imperador’

A novela “Nos Tempos do Imperador”, da Globo, entra em sua segunda fase na segunda-feira (20) e o público perceberá algumas mudanças importantes para o andamento do folhetim que conta a história do imperador brasileiro Dom Pedro II, que é interpretado por Selton Mello.

A primeira mudança trata-se da mudança de alguns atores do elenco inicial. Como já é esperado pelo telespectador, a atriz Any Maia, que interpreta a Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, passa o bastão para Giulia Gayoso, que, aos 13 anos, vive seu primeiro papel na televisão. “Princesa Isabel era muito estudiosa e dedicada. Ela foi herdeira do trono do Brasil. Interpretar essa personagem tão importante para a história do nosso país foi muito especial”, declara a atriz.

Reprodução

Outra personagem que envelhece é Dolores, a irmã de Pilar, que na primeira fase foi interpretada por Júlia Freitas e na segunda será encarnada por Daphne Bozaski. Agora, ela será prometida ao vilão Tonico (Alexandre Nero), que no começo da trama tentou se casar com Pilar, que fugiu da Bahia e foi morar no Rio de Janeiro.

Reprodução/Globo

Além da nova atriz para o papel da Princesa Isabel, a segunda fase de “Nos Tempos do Imperador” mostrará que Samuel foi para a faculdade de engenharia e estará prestes a pegar o diploma. Mas, também, Pilar, sua amada na primeira fase da novela de época, volta ao Brasil e estará formada em medicina, como tinha sonhado. Neste novo momento da novela, tanto Pilar quanto Samuel continuarão sendo interpretados pelos mesmos atores: Gabriela Medvedovski e Michel Gomes.

Na Pequena África a mudança notável será da antagonista Zayla, que deixa de ser interpretada por Alana Cabral e passa a ser o papel da atriz Heslaine Vieira.