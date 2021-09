Reality ‘Ilha Record’ deve ganhar 2ª temporada em 2022

Após o fim da 1ª temporada do reality show “Ilha Record”, a direção da Record TV planeja uma nova edição para o ano que vem. Mesmo não sendo o primeiro lugar no ibope, com um formato original, o reality teve um bom resultado na audiência para o canal da Barra Funda, em São Paulo.

No entanto, a nova temporada do reality show “Ilha Record” pode sofrer algumas mudanças. A apresentadora da atração, Sabrina Sato, teve sua postura aprovada e foi muito elogiada por seu desempenho no comando do programa e será mantida como apresentadora.

O último episódio da produção, vencida por Any Borges, marcou 7,8 pontos de média na Grande São Paulo e ficou na vice-liderança. O formato não bateu recorde, visto que o maior índice registrado pela atração foi no dia 13 de agosto, quando cravou 9,2 pontos de média.

No entanto, quem assistiu o programa ao vivo não encontrou o influenciador digital Pyong Lee, que acabou testando positivo para covid-19 e teve que acompanhar o programa de casa. Mesmo sendo um dos finalistas, mas com o teste positivo ele não entrou no estúdio devido à pandemia.

Porém, mesmo longe do estúdio Pyong continuou concorrendo ao prêmio final, já que ele cumpriu todas as provas e conseguiu coletar os baús correspondentes a sua equipe.

O programa ao vivo contou com todos os exploradores no palco da emissora: Antonela, Nadja Pessoa, Dinei, Thomaz Costa, Laura Keller, MC Negão da BL, Lucas Selfie, Mirella Gêmea Lacração, Valesca Popozuda, Nanah, Claudinho Matos e Any Borges.

Apresentada por Sabrina Sato, a final do “Ilha Record” premiou a DJ Any Borges, que levou para casa o prêmio de R$ 500 mil. Já o finalista Pyong Lee, ficou em segundo lugar e voltou para casa com R$ 100 mil.

Para escolher o vencedor, o público precisou votar entre as caixas A, B e C para definir os valores das pedras preciosas. A caixa B foi a mais votada, por isso, a pedra azul, valia três pontos. Na sequência, a caixa A, com a pedra amarela, valendo dois pontos. E, valendo apenas um ponto, a pedra rosa, na caixa C, menos votada. Com isso, Any arrecadou 567 pontos e Pyong ficou em segundo lugar, com 483.

Já Mirella, a Gêmea Lacração, não esteve entre os finalistas, mas acabou ganhando o prêmio de R$ 250 mil, já que foi escolhida pelo público do exílio, com 79,33% dos votos. Durante a passagem pela Ilha Record, Mirella mostrou várias facetas de uma mulher surpreendente. De “alga marinha” a “planta carnívora”, ela foi para o Exílio, voltou para a Vila como Comandante, venceu uma das Provas em Equipe.