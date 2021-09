Marvel divulga primeiro trailer da série do Gavião Arqueiro

Nova série da Marvel estreia em novembro na Disney Plus.

Uma nova série está prestes a entrar no catálogo da Disney Plus e apresentar novos acontecimentos relacionados aos Vingadores do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). ‘Hawkeye’ é sobre o Clint Barton, mais conhecido como Gavião Arqueiro, personagem companheiro de Natasha Romanoff nas fases de 1 a 3 da Marvel e que é vivido pelo ator Jeremy Renner.

Veja o primeiro trailer divulgado.

A nova série começa depois dos acontecimentos de ‘Vingadores: Ultimato’, onde Clint Barton (Jeremy Renner) vai treinar um pupilo para seguir seus passos. Hailee Steinfeld interpretará Kate Bishop, a nova protegida de Barton e a próxima Hawkeye.

‘Hawkeye’ também deve explorar a época de Clint como o anti-herói assassino Ronin durante os cinco anos entre ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’. A série entra oficialmente no catálogo da Disney Plus em 24 de novembro, após o lançamento dos longas ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ e ‘Eternos’, em 4 de novembro.

O resto da família Barton também deve estar na série com Ben Sakamoto, Ava Russo e Cade Woodward aparecendo como os filhos de Clint, Cooper, Lila e Nathaniel.

Outros membros do elenco anunciados para a série incluem Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e Alaqua Cox. Florence Pugh também estará no show, reprisando seu papel como Yelena Belova de ‘Viúva Negra’.