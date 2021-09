[SPOILER] Elizabeth Olsen oficializa fim das gravações de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’

Postagem no perfil do Instagram da hairstylist mostra a atriz nos bastidores do longa.

Com um post no Instagram, a hairstylist de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, Karen Bartek, compartilhou o fim das filmagens do filme. No clique, é possível ver a atriz Elizabeth Olsen, que mais uma vez estará na pele da Feiticeira Escarlate do MCU (Marvel Cinematic Universe), e a maquiadora Tricia Sawyer.

O longa tem estreia programada nos cinemas para o dia 25 de março de 2022 e está sendo esperado como o filme mais esperado da Fase 4 do MCU. Com os filmes da Marvel entrando na fase 4, muitos se perguntam o que acontecerá com as antigas produções e como elas podem se conectar com a atual linha do tempo. Fontes relataram ao site especializado We Got This Covered que ‘Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura’ fará uma introdução dos X-Men no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

O segundo filme de Doctor Strange tem estreia agendada para 2022 e, tudo indica, que será a porta de entrada de outros personagens da HQs. Já sabemos que um personagem confirmado é o Motoqueiro Fantasma, que anteriormente já apareceu brevemente na série ‘Agentes da S.H.I.E.L.D’.

Segundo as fontes do We Got This Covered, um mundo no qual a proliferação de mutantes aconteceu está em uma linha do tempo alternativa, não necessariamente a que vimos nas fases originais da Marvel. Se fosse esse o caso, então possivelmente seria uma maneira de vincular os filmes pré-existentes a este mundo, sem ter que assumir que aconteceram fora do contexto do MCU.

“Superdotados ou algo parecido. Esta poderia ser uma maneira de começar a trazer o grupo lentamente ao longo das produções, com aparências para alguns membros-chave da equipe, se é assim que a Marvel queria lidar com as coisas. E se ele está simplesmente aprendendo sobre a existência deles, então isso pode ser apenas uma preparação para o que está por vir com os X-Men”, escreveu o colunista Doug Norrie.

Após a Disney ter comprado a 20th Century Fox, a Marvel estaria interessada em adicionar os X-Men ao seu enorme arsenal de super-heróis.