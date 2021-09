Disney revela data de estreia do live-action ‘A Pequena Sereia’

Longa será baseado no desenho animado original de 1989 e trará as mesmas canções, com a adição de outras novas.

A Disney anunciou a data de lançamento oficial do seu novo live-action: ‘A Pequena Sereia’ deve estrear em 26 de maio de 2013. O longa será um musical, como o desenho animado original de 1989 e foi confirmado que algumas canções novas serão adicionadas ao roteiro. ‘A Pequena Sereia’ segue o mesmo enredo da adaptação para a Disney do conto de fadas de Hans Christian Anderson, embora seja atualizado de uma forma que ainda não sabemos.

O elenco inclui Halle Bailey como Ariel, Jonah Hauer-King como Eric, Javier Bardem como Rei Triton e Melissa McCarthy como Ursula, com Jacob Tremblay dublando Flounder, Awkwafina como Scuttle e Daveed Diggs como Sebastian. O longa é dirigido por Rob Marshall, que anteriormente dirigiu a seqüência da Disney, Mary Poppins Returns, de 2018, que trouxe Emily Blunt no papel principal.

Em julho, a atriz Halle Bailey, que viverá a princesa sereia, postou uma foto em seu Instagram oficial com o figurino do filme. Ela escreveu: “Isso é tudo depois da audição para este filme quando eu tinha 18 anos e estava quase completando 19 anos, até agora terminar de filmar uma pandemia quando fiz 21 anos. Finalmente terminamos. Tem sido a experiência mais difícil estar longe de tudo e de todos que eu já conheci, sentir minha própria dúvida/ solidão, mas também sentir a liberdade e perseverança que alcancei o fim. Não vejo a hora de acelerar para que todos vejam esse filme porque foi feito com muito amor (mais sangue, suor e lágrimas). Rs. Obrigada por um final maravilhoso!”.

Essa tendência da Disney em fazer remakes dos seus desenhos clássicos começou com ‘Cinderela’ (2015), e continuou com ‘Mogli: O Menino Lobo’ (2016), ‘A Bela e a Fera’ (2017), ‘Aladim’ (2019) e ‘O Rei Leão” (2019).