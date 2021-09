Série ‘Verdades Secretas 2’ não contará com elenco original

A reprise de “Verdades Secretas”, na Globo, fez o público relembrar de diversos personagens da trama escrita por Walcyr Carrasco e, com a sequência sendo gravada, os fãs se perguntam quais personagens retornam à produção do Globoplay.

Sem Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, o elenco de “Verdades Secretas 2” é praticamente novo, trazendo apenas quatro personagens da trama original. Voltam para o set apenas Camila Queiroz (Angel), Agatha Moreira (Giovanna/Kika), Rainer Cadete (Visky), Guilhermina Guinle (Pia) e João Vitor Silva (Bruno).

Na sequência, Angel será uma viúva falida que decide voltar a se prostituir, após matar Alex (Rodrigo Lombardi) e ficar viúva de Guilherme (Gabriel Leone), com quem se casou no final da exibição original. Já Giovanna, seis anos depois, não engole a morte do pai e contrata um detetive para investigar a filha da ex-madrasta, contando com o apoio da mãe, Pia, enquanto o irmão, Bruno, se prepara para deixar a clínica de reabilitação.

Divulgação/Globo

Visky, personagem de sucesso em “Verdades Secretas” voltará também. Porém, ele estará mais consciente e abordará temas que envolvem questões de gênero e sexualidade fluídos.

Uma das atrizes que entrarão na nova história é Paula Burlamaqui, que adiantou detalhes de sua personagem polêmica. “Ela tem conflitos contraditórios, preciso encontrar uma maneira de mostrar esses conflitos de uma maneira bem humana para ter o carinho do público”.

Paula falou ainda sobre as polêmicas que vão girar em torno de Aline. No folhetim de Walcyr Carrasco, a personagem vai descobrir que a filha modelo, assim como ela, faz programas. Além disso, elas vão disputar o mesmo homem.“Vai gerar um conflito entre as duas, muito babado“, contou, revelando que o público vai julgar sua personagem: “Acho que será difícil ficar a favor dela“.