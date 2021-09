Marido de Josy Oliveira desabafa após morte da ex-BBB

A morte precoce da ex-BBB Josiane Oliveira, no último sábado (05) pegou todos de surpresa e mexeu muito com o marido da sister, Daniel Ramos, que usou as redes sociais para homenagear e agradecer o carinho que vem recebendo nos últimos dias.

Na postagem, o bancário falou sobre o casamento, que durou 12 anos. “Obrigado por ter me escolhido e dado o privilégio de compartilhar sua vida comigo por 12 anos com o mais puro amor, pelo privilégio de ter me escolhido para ser o pai do seu filho, por cada beijo de boa noite e bom dia, por cada abraço, cada sorriso, cada segundo”.

“Obrigado pela sua vida que vai permanecer pra sempre viva em todos que tiveram a oportunidade de te ter por perto. Logo a gente se encontra de novo e continuamos essa nossa linda história que não se limita a essa vida“, postou. O momento que ninguém espera e ninguém está preparado infelizmente chegou e Deus entendeu que deveria ser agora. A Josy cumpriu sua jornada na terra com uma vida linda, iluminada e maravilhosa como ela sempre foi e sempre será. A pessoa mais carinhosa, amável, educada, gentil, compreensiva, inteligente, generosa e tão linda por fora quanto por dentro. Que você continue brilhando lindamente onde estiver, deixando seu rastro de amor por onde passar“, continuou.

Daniel ainda falou do filho, Mateus, de 5 anos. “Sempre sonhou ser mãe e nasceu como mãe no dia das mães. São essas as imagens que vão continuar comigo e com o seu “Solzinho”, Mateus. Sigo cuidando do Mateus com o amor que ele merece, seguindo seus valores e alegria. Ele vai crescer te vivendo e tenho certeza que vai tornar um homem tão maravilhoso quanto a mamãe dele“.

Conhecida como Josy, a mineira, nascida em Juiz de Fora, participou do Big Brother Brasil 9. Segundo informações do G1, Josy foi diagnosticada com um aneurisma no fim de 2020, e sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) durante a realização de uma cirurgia realizada na terça-feira (31). Desde então ela vinha em coma induzido.

Para entrar na casa do BBB 9, a psicóloga precisou passar pela Bolha de Vidro, localizada em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ficando confinada ao lado de Emanuel Tiago Milchevski, Daniel Gevaerd e Maira Britto. Ela foi escolhida pelo público, assim como Emanuel, para participar em definitivo do jogo.

Josiane Oliveira foi a sexta colocada do BBB9, superando dois paredões antes de ser eliminada com 68% em disputa com Ana Carolina. Dentro da casa, ela chegou a ter um affair com o participante Newton, o Ton.