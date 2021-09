Última temporada de ‘Lúcifer’ mostrará Adão

Sexta e última temporada da série estreia dia 10 na Netflix.

Contagem regressiva para os fãs da série ‘Lúcifer’, que renova sua lista de episódios no catálogo da Netflix adicionando a sexta e última temporada dia 10 de setembro. Um último teaser divulgado pela Netflix deixou todo mundo surpreso com o novo personagem que deve chegar: ninguém mais, ninguém menos, do que Adão. Assista.

the doctor is in 👩‍⚕️🖤 pic.twitter.com/QYGGwEucTK — Lucifer (@LuciferNetflix) September 6, 2021

Afinal, os rumores estavam certos! O personagem aparece ao final do vídeo dedicado à Dra. Linda Martin, vivida pela atriz Rachel Harris, psicóloga de Lúcifer.

Leia mais sobre filmes e séries:

A sexta temporada deve trazer uma dinâmica diferenciada, não se focando mais em casos. Inicialmente, os roteiristas da série tinham planejado encerrar os episódios na quinta temporada, com Lúcifer no céu e Chloe aposentada da polícia. Porém, o sucesso da série fez com que a Netflix reavaliasse a criação de uma sexta e última temporada.

O fato da presença de Adão aparecer na série não é algo novo, na verdade é um antigo rumor alimentado pelos showrunners da série. “Na verdade, teremos outro rosto familiar que apareceu em um ponto de um episódio favorito. Uma estrela convidada favorita”, disse o showrunner Ildy Modrovich em uma entrevista anterior.

Veja todas as estreias da semana aqui.