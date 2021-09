Cirurgia de Ana Maria e capinha de celular agitam o ‘Mais Você’

Sem dar muitos detalhes, na semana passada, Ana Maria Braga avisou que daria adeus aos óculos e, de fato, isso aconteceu. No programa “Mais Você”, na Globo, desta segunda-feira (06), ela surgiu sem o acessório e explicou que fez uma cirurgia de catarata na última sexta-feira (03).

No programa ao vivo, a apresentadora contou que o procedimento foi muito rápido e simples. “São, tipo, uns 15 minutos, 20 minutos, é quase um milagre! Quando saí, estava enxergando tudo!”, afirmou Ana Maria, que também afirmou que, às vezes, é preciso arrumar algumas peças da máquina, que neste caso é o corpo humano. “A ‘máquina’ usada começa a dar problema e de vez em quando precisa dar um reparo nas peças. Agora, estou vendo de longe e de perto; é uma coisa maravilhosa”.

Reprodução/Instagram

Durante o bate-papo sincero, a apresentadora do “Mais Você, na Globo, contou que não conseguia dar conta de mais um acessório durante sua rotina, já que para apresentar o programa ao vivo era preciso que o óculos combinasse com o figurino. Aliás, durante o período que usou óculos, Ana Maria Braga exibiu diversos modelos.

Em outro momento do “Mais Você”, Ana Maria Braga aproveitou para brincar com Marcos Mion, que estreou no comando do “Caldeirão”, no último sábado (04), e durante o quadro “Isso a Globo Mostra”, Mion apareceu com uma capinha de celular com o rosto de Ana Maria e disse estar aguardando o convite para tomar café da manhã com ela. E, nesta segunda-feira (06), a apresentadora retribuiu a homenagem e exibiu uma capa de celular com a cara de Marcos Mion, além de fazer o convite para o café da manhã. “Mion, convidadíssimo para comer um pão de queijo, a mesa está posta. Eu fiquei tão emocionada de encerrar o seu programa com a minha foto no seu celular e mandei fazer uma capinha nova pro meu celular”, disse a apresentadora, agradecendo o carinho de Mion.