Marcelo Serrado vive romance com Mariana Santos e Paolla Oliveira ‘Cara e Coragem’

O ator Marcelo Serrado está de volta às novelas. Ele está escalado para o folhetim “Cara e Coragem”, que tem estreia prevista para 2022 e será exibida às 21h, na Globo. Na trama escrita por Claudia Souto, a mesma autora de “Pega Pega”, novela que, atualmente, está sendo reprisada, o personagem de Serrado viverá um triângulo amoroso com Mariana e Paolla Oliveira.

Em uma entrevista ao jornal Extra, o ator da Globo mostrou-se empolgado e falou do carinho que tem por Mariana, com quem dividiu várias cenas na novela “Pega Pega”. Ele também celebrou a nova parceria com a autora do folhetim. “Amo a parte com Mariana! É uma parceria que me deixa muito feliz e, em breve, vou repeti-la em ‘Cara e Coragem’, em que vou estar com ela e Claudia Souto de novo”.

LEIA MAIS:

Nesta nova história de Claudia Souto, as personagens de Paolla Oliveira e Mariana Santos vão disputar o interesse do personagem de Marcelo Serrado, que terá destaque no folhetim, sobretudo em cenas de muita ação, já que a novela tem como tema central o universo dos dublês.

E, para o novo personagem, Marcelo Serrado, de 54 anos, precisou criar uma rotina de preparação específica. “Malho todo dia com personal e me consulto com nutricionista e endocrinologista. Estou me preparando para estar bem corporalmente porque vou ter um trabalho físico muito forte. As cenas de ação serão puxadas”, relatou o artista.

As gravações de Cara e Coragem estão agendadas para iniciar em dezembro de 2021. Se tudo der certo, a segunda novela de Claudia na Globo entra no ar no próximo mês de maio de 2022.